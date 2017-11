Diputadas dijeron "bruto" y no "p…", afirma César Camacho

El coordinador de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), César Camacho, rechazó que las diputadas de su bancada hayan utilizado la palabra "puto", sino la palabra "bruto", misma que dijo no es un agravio.

"El PRI no agravió. El PRI va a seguir ciñéndose a la ley y al Código de Ética, y que nos someteremos al escrutinio, pero para que quepa desagravio, tiene que haber agravio, y el PRI no agravió a nadie en los términos que se están diciendo, No va haber disculpa, porque no hay agravio", afirmó.

LEE: Diputados del PRI evocan el "Ehhh p..." en Cámara baja

¿No le parece un agravio decirle "puto" a un diputado?

-Eso no fue cierto, lo que las compañeras gritaron fue "bruto". Eso nos parece que no constituye ningún agravio.

En entrevista, Camacho Quiroz sostuvo que los señalamientos del Consejo Nacional para la posición de su bancada, así como, con la de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, sobre evitar gritos homofóbicos no implican ningún agravio.

"A juicio nuestro no implica ningún agravio. Las diputadas consideraron que era una manera de reaccionar frente esta actitud nada viril y por el contrario ofensiva y provocadora de quien estaba haciendo uso de la palabra", expresó.

El pasado domingo, el Conapred exhortó a los diputados federales para que en las manifestaciones que realicen en el ejercicio de sus funciones, eviten "reproducir prejuicios y estereotipos negativos" como los que se produjeron en el pleno de la Cámara de Diputados durante la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018.

LEE: Conapred pide a diputados evitar gritos homofóbicos

En un comunicado calificó de "doblemente gravoso" que este grito "homofóbico" se traslade del estadio al Congreso de la Unión, espacio público de un sistema democrático que, por tanto, está llamado a guardar la máxima aspiración incluyente.