Dimite Reyes Rodríguez a presidencia del TEPJF; llama a votación

Este lunes por la tarde el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón anunció su renuncia a la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), cargo al que resultó electo apenas el pasado 4 de agosto, luego de que fuera destituido de la Presidencia el magistrado José Luis Vargas Valdez.

En una carta a la opinión pública, el magistrado reconoció que la decisión de designarlo como presidente fue tomada por la Sala Superior en ausencia de dos magistrados, Mónica Soto y el propio José Luis Vargas, por lo que -advirtió- debe reponerse el proceso y tomarse en cuenta la voz y el voto de todos los magistrados del Pleno, ya que "en esa voz colectiva del tribunal se afianza nuestra autoridad y nuestra legitimidad", además de que "la clave en democracia es que los procesos legitiman el resultado", enfatizó.

Remarcó que la presidencia del TEPJF tiene que nacer del amplio consenso de quienes lo integran y "desafortunadamente esto no sucedió, lo cual no es sino una muestra más de que el tribunal electoral pasa por una situación en la que es necesaria la reconciliación". Reconoció, Reyes Rodríguez, que le toca estar a la altura de su tiempo. "Me toca incidir en la reconciliación y la concordia interna. Para ello, voy a dar un paso a un lado para que el tribunal camine hacia adelante.

"Declinaré presidir este tribunal constitucional para que, en un proceso claro y transparente, entre todos y todas las integrantes de este órgano, podamos elegir a quien lo presida", subrayó.

Enfatizó además que la crisis en la sala superior del TEPJF es el resultado de una cadena de acontecimientos que han puesto a prueba la independencia e imparcialidad de este tribunal.

Indicó que cuando en el debate entre jueces y juezas existe la menor sospecha de que existen injerencias de intereses externos, ese diálogo entre juzgadores para la construcción de mayorías y consensos se vuelve casi imposible.

"Hago un llamado para que trabajemos de la mano por fortalecer esta institución. Es la hora de la independencia judicial, es la hora de ser árbitros creíbles para todos, es la hora de reconciliarnos a través del derecho y la impartición de justicia", finalizó.

