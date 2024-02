Aunque el 14 de febrero, Día de San Valentín o Día del Amor y la Amistad, es hoy, no todos planean celebrar la fecha . ¿Falta de interés en el tema del amor o escasez en el bolsillo?

De acuerdo a un nuevo informe de HelloSafe a más de 500 mexicanos, solo el 17% de los mexicanos planean celebrar este 14 de febrero . En 2022, únicamente el 57% de los mexicanos que participaron en el sondeo no tener planes para celebrarlo, mientras que en 2023, el 83% ha declarado no tener planes para esta fecha.

¿Por qué no van a festejar el Día del Amor?

El sondeo HelloSafe quiso conocer la razón de por qué la mayoría de los mexicanos han decidido no celebrar San Valentín. El resultado deja ver que en esta ocasión la falta de presupuesto o la inflación no fueron las respuestas más populares, ya que la mayoría declaró no tener interés en festejar esta ocasión :

No me interesa festejarlo: 60%

La inflación ha impactado mi economía: 26%

No tengo suficiente presupuesto: 14%

Si bien el salario mínimo ha aumentado, los pronósticos para la de derrama económica destinada a este 14 de febrero señalan que podría ser notablemente menor que los años anteriores, en primer lugar por la falta de interés y en segundo lugar debido a la inflación.

Los que sí celebran, presupuestan 500 pesos

Otro dato importante es que el 40% de los mexicanos que sí van a celebrar el Día del Amor presupuestan menos de 500 pesos .

El presupuesto del 76% de los mexicanos que sí van a celebrar este San Valentín no será mayor a mil pesos, ya que:

El 40% declaró que su presupuesto será menos de 500 pesos para las actividades y/o regalos de esta fecha

El 36% declaró que su presupuesto será de 500 a mil pesos

El 10% y 14% restante declararon tener presupuestos mayores a mil y dos mil pesos, respectivamente

