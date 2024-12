Descubren en México una pirámide oculta gracias a una obra carretera

En México, cada vez más suceden descubrimientos arqueológicos que demuestran la riqueza cultural de nuestro país, como los diversos hallazgos en Campeche sobre la ciudad perdida Ocomtún o la antigua ciudad Valeriana. En este caso, el descubrimiento ocurrió en el estado de Hidalgo, específicamente en la construcción de un tercer carril en la carretera federal 105, Pachuca-Huejutla.

Los trabajadores de la obra tuvieron que detener las labores temporalmente debido a que encontraron una pirámide prehispánica de aproximadamente mil 375 años de antigüedad. Dicho hallazgo ocurrió a inicios de junio de 2024 y esta pirámide forma parte de un asentamiento prehispánico conocido como San Miguel (debido a su cercanía con el pueblo de San Miguel Metzquititlán).

El sitio está compuesto por cinco sectores y, al menos, diez montículos arqueológicos que datan entre los períodos Epiclásico (650-950 d. C.) y Posclásico Tardío (1350-1519 d. C.). También se recolectaron 155 muestras de materiales cerámicos, malacológicos (son exoesqueletos de los moluscos que se emplean para elaborar objetos como cuentas, colgantes, diademas, etc.) y líticos (son piedras como cantos rodados o sílex, los cuales se tallaban para obtener un filo en uno de sus lados).

Asimismo, se recolectaron muestras de pisos de cal, carbón, tierra y madera carbonizada, y en los próximos meses serán sometidas a análisis de laboratorio para contar con datos arqueométricos comparativos. De acuerdo con los investigadores, los datos de este registro arqueológico permitirán comprender la ocupación humana en la región de la Sierra Alta de Hidalgo, específicamente en la zona de la Barranca de Metztitlán.

Según la historiografía, los primeros asentamientos se remontan a hace 14 mil años y durante ese período, prosperó el señorío metzca, la cual fue una sociedad multiétnica. Sin embargo, se tuvieron que tomar medidas de conservación y se tuvo que reenterrar la pirámide con geotextil para su protección.

