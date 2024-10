Arqueólogos encuentran pirámides ocultas en una zona inhóspita de México

Cuando se habla de las pirámides que hay en México, conocemos las famosas como Teotihuacán, Chichén Itzá Uxmal, Tajín o la Gran Pirámide de Cholula, sin embargo, se ha encontrado un descubrimiento interesante en Campeche que se relaciona con pirámides.

Este hallazgo se relaciona con la cultura maya y proporciona información muy valiosa acerca de una de las civilizaciones más importantes de nuestro país. En el año 2023, un grupo de arqueólogos pertenecientes al Instituto de Antropología e Historia (INAH) anunció el descubrimiento de una ciudad perdida, la cual se llamó Ocomtún. Y un año después, los investigadores anunciaron un yacimiento en esta misma ciudad.

Con ayuda de LiDAR, que es una tecnología de detección que utiliza rayos láser para medir distancias y movimientos precisos en un entorno en tiempo real, se encontraron edificaciones mayas que estaban perdidas desde hace siglos.

Los expertos hallaron un centro cívico-ceremonial y pirámides importantes, además de una estructura que estaba debajo de un juego de pelota. Este estudio es una continuación del proyecto que se realizó en 2023 en la Reserva de la Biosfera Balam Kú, la cual se sitúa en el centro de Campeche y tiene un aproximado de 140 kilómetros cuadrados.

Los yacimientos se encontraron son una plaza principal con una construcción piramidal y un canal de drenaje, un edificio de 13 metros de altura que pudo haber sido un centro cívico-ceremonial y un juego de pelota en la parte oriental.

También se descubrió un sitio formado por varias estructuras concentradas en un cerro natural, además de una pirámide de 16 metros junto a la plaza principal, rodeada de ofrendas como puntas de pedernal, restos de cerámica y un fragmento de pata de animal que pudo haber sido de un armadillo u otro roedor grande.

Se encontró que existen zonas bajas en las que el agua corre de forma intermitente y también presenta elevaciones con terrenos rocosos y capas de suelo delgadas. Por lo que los investigadores creen que no hubo muchos habitantes debido a que el suelo no era apto para la agricultura.

Estos asentamientos cuentan con pocos edificios mayores, no hay decoración arquitectónica y casi no existen muros de pie. Además, los monumentos son escasos, pequeños y sin grabados. Asimismo, se sugiere que esta ciudad fue ocupada durante los períodos Clásico Tardío y Terminal (600-1000 d. C.).

GG