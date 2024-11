Descartan gusano barrenador en Tamaulipas; continúan exportaciones de ganado a EU

El Presidente de la Asociación Ganadera de Reynosa, Gildardo López Hinojosa, aseguró que el ganado de Tamaulipas se encuentra en buen estado de salud y no ha sido afectado por el gusano barrenador, lo que garantiza que continuará siendo exportado hacia Estados Unidos.

López Hinojosa explicó que a través de la frontera de Reynosa se realiza la exportación de ganado proveniente de estados como Veracruz, San Luis Potosí y algunas regiones del centro del país. Señaló que, anualmente, se exportan alrededor de 180,000 cabezas de ganado por este punto fronterizo, provenientes de los estados mencionados.

"Nosotros no tenemos gusano barrenador, ya se estableció un cerco para que no nos afecte en Tamaulipas ya que, de llegar este gusano de otro país, también cerrarán esta frontera, pero afortunadamente no lo tenemos". Explicó que se tiene ganado en tránsito, ya fueron revisados, ya pasaron un status sanitario y están dentro de lo que pide Estados Unidos.

"En caso de que se dé el cierre, Estados Unidos debe dar una prórroga para todo el ganado que está en los corrales cuarentenarios que ya están tratados y aprobados y a lo mejor hasta ahí se permitirá la exportación en lo que se define qué se va a hacer".

¿Qué es el gusano barrenador del ganado?

Según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, “El Gusano Barrenador es una infestación provocada por las larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax, que se alimentan del tejido vivo de los mamíferos, y en raras ocasiones de las aves. Las moscas depositan sus huevos en heridas superficiales, y las larvas eclosionan en un periodo de 12 a 24 horas. Posteriormente, las larvas se alimentan del tejido durante 4 a 8 días, causando graves daños al animal".

Este gusano es potencialmente letal debido a que sin una adecuada identificación y tratamiento, el animal infectado puede morir entre 7 y 14 días después debido a toxicidad o infecciones secundarias.

