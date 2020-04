Denuncian falta de protección a migrantes ante pandemia

Más de 150 organizaciones sociales acudieron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para interponer una queja contra el Instituto Nacional de Migración (INM), debido a que esa dependencia no estaría acatando las medidas para prevenir contagios de coronavirus COVID-19 en sus estaciones migratorias.

En su queja las ONG se refirieron especialmente a los hechos registrados el 31 de marzo en Tenosique, Tabasco, donde los extranjeros provocaron un incendio en una estación migratoria luego de que las autoridades del INM no atendieron sus peticiones de mejorar las condiciones en las que viven para salvaguardar su salud.

"De acuerdo con testigos, dicha estación migratoria no cuenta con medidas de seguridad (como extintores), no ha acatado las de prevención frente al COVID-19, no tiene protocolos eficientes de prevención y acción en casos de emergencias o incendios, y fueron omisos al no actuar de forma diligente frente al incendio, ya que no ejecutaron ningún protocolo de protección civil para evacuar a las personas migrantes, por el contrario se opusieron, por lo que éstas tuvieron que romper las puertas de las celdas para ponerse a salvo", lamentaron las organizaciones sociales.

También pidieron a la CNDH que exija al INM un informe de lo ocurrido en Tenosique; la libertad inmediata de la población migrante y los solicitantes de asilo para garantizar su salud; medidas de protección que aseguren el bienestar físico y psicológico de los migrantes, entre otros temas.

"Esto no es sólo por la salud de las y los migrantes, es por la salud y el bienestar de todas y todos en México. El coronavirus no conoce de fronteras. No pide ni usa pasaporte. No distingue nacionalidad, color de piel, edad, género o estatus migratorio", expresaron las organizaciones.

