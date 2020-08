Denuncian a ex funcionario de la 4T y a hermano de AMLO por videoescándalo

Marko Cortés, líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN), denunció formalmente ante el Instituto Nacional Electoral (INE) a Morena, a David León Romero, ex coordinador de Protección Civil, y a Pío López Obrador, hermano del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por el presunto uso indebido de recursos públicos para financiamiento de campañas electorales, por violar la normatividad de financiamiento a los partidos, la transparencia y rendición de cuentas en materia de fiscalización.

Lo anterior, tras la publicación de videos donde se ve a David entregando dinero a Pío.

“Señor Presidente, le pedimos que acate la ley tanto cuando se trate de miembros de su familia, como de integrantes de su Gobierno y de su partido”, señaló Cortés.

Implicado en videoescándalo de hermano de AMLO irá a FGR

David León anuncia que se pondrá a las órdenes de la Fiscalía General de la República

El Presidente señala que no se puede comparar ese caso con el de Emilio Lozoya

David León Romero, ex coordinador nacional de Protección Civil, y quien aparece en unos videos entregando dinero a Pío López Obrador, hermano del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dijo que próximamente acudirá a la Fiscalía General de la República (FGR) para “ponerse a sus órdenes”.

El pasado jueves, el periodista Carlos Loret de Mola difundió unos videos en donde se muestra a David León dando paquetes de dinero a Pío López Obrador, señalando que es para apoyar al ahora Mandatario.

Tras la difusión del material, el Presidente aseguró que hay “notorias diferencias” entre las grabaciones en las que se observa a su hermano Pío recibir dinero de David León con los casos de

Emilio Lozoya y de Genaro García Luna, debido a que el monto del dinero no es comparable.

Además, López Obrador pidió que se les investigue por esos actos, porque “un buen juez por su casa empieza” y afirmó que si un familiar de él comete un delito, deberá ser castigado.

“Nuestro movimiento se hizo con el apoyo del pueblo, pero no es esto el caso Lozoya. Eso es corrupción, lo nuestro es cooperación. De todas maneras, estoy planteando que se investigue a David León, que es quien le entrega dos sobres con dinero a mi hermano y que se investigue a mi hermano, porque un buen juez por su casa empieza. Si un familiar mío comete un delito, debe de ser castigado, y yo también estoy en condiciones de declarar, no es la primera que lo haría, he estado muchas veces denunciando corrupción y también defendiéndome y he salido de la calumnia ileso”.

JL