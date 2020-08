Denuncia de Lozoya pega a Meade, Anaya y Salinas

La denuncia de hechos que Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), presentó el 11 de agosto a la Fiscalía General de la República (FGR), ya alcanzó al exsecretario José Antonio González Anaya, a los excandidatos presidenciales José Antonio Meade y Ricardo Anaya, y a los exmandatarios Carlos Salinas de Gortari y Felipe Calderón.

De acuerdo con el documento, que se filtró ayer, a los primeros dos se les entregaron recursos en septiembre de 2014. González Anaya, extitular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), recibió cuatro millones 390 mil pesos. Meade, excanciller, obtuvo cuatro millones.

La instrucción, afirmó, fue de Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda.

Ante esto, Meade respondió que no abonará a escándalos mediáticos y respetará las investigaciones.

“Mi vida pública la dediqué a construir un mejor país, siempre con absoluta honorabilidad y legalidad. Un criterio de oportunidad sirve para conocer la verdad, no para acusar sin pruebas a quienes denunciamos ilícitos y ayudamos a que este caso se llevara a la justicia”, escribió.

Lozoya agregó que Videgaray determinó que a Ricardo Anaya le llegaran seis millones 800 mil pesos para apoyarlo en su campaña a la gubernatura de Querétaro.

Sin embargo, Anaya negó la acusación, pues en agosto de 2014 ni siquiera era diputado panista, y aseguró en un video que demandará a Lozoya por daño moral.

“Que no sueñen con que me voy a dejar. Conmigo se van a topar con pared. No me importa cuánto tiempo me tome, defenderé mi honor y seguiré luchando para cambiar a México”, dijo.

Lozoya resaltó que Salinas de Gortari actuó como cabildero ante Pemex para favorecer a su hijo. A Calderón lo señaló por ayudar a Odebrecht con contratos públicos.

Según lo trascendido, a cambio de la financiación irregular Peña Nieto ofreció favorecer a Odebrecht. SUN

Peña Nieto pidió soborno de 6 MDD para su campaña, dice Lozoya

Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) acusado de recibir sobornos de Odebrecht, denunció al expresidente Enrique Peña Nieto por pedir seis millones de dólares (MDD) para su campaña.

Ayer se filtró a los medios la denuncia que Lozoya presentó el 11 de agosto ante la Fiscalía General de la República (FGR), en la que delata nombres y montos de sobornos que ordenaron funcionarios del Gobierno de Peña Nieto y de opositores que los recibieron.

En el documento, el exjefe de Pemex aseguró que Peña Nieto y Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda, le instruyeron reunirse con Luis Weyll, exrepresentante de Odebrecht en México, para pedirle seis millones de dólares para la campaña de 2012.

“Le dije a Luis Weyll que esa petición venía directamente del entonces candidato Enrique Peña Nieto y que Odebrecht se vería beneficiado cuando ganara. Él me dijo que lo veía bien e incluso hablamos de que en cuanto ganara Peña Nieto iría a ver a Marcelo Odebrecht personalmente”, afirmó.

En la denuncia, Lozoya señaló de recibir dinero a los excandidatos a la Presidencia Ricardo Anaya y José Antonio Meade, a los entonces senadores Ernesto Cordero, Jorge Luis Lavalle, Salvador Vega (presidente de la Comisión de Energía), Francisco Domínguez (actual gobernador de Querétaro) y Francisco García Cabeza de Vaca (actual gobernador de Tamaulipas) y a José Antonio González Anaya (entonces director del IMSS), entre otros exfuncionarios.

EFE

No tengo nada que temer: Francisco Domínguez

Al advertir que no tiene nada de qué avergonzarse ni nada que temer, Francisco Domínguez Servién, gobernador de Querétaro, aseguró en conferencia de prensa matutina encabezada el Presidente Andrés Manuel López Obrador en ese Estado, que las acusaciones de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, de supuestamente haber recibido sobornos para aprobar la Reforma Energética, “son una bajeza inaudita” y aseguró que “sus dichos valen lo que su prestigio: nada”.

“De manera perversa se presentó un video donde aparece una persona en la que deposité mi confianza y que me acompañó por años, lo removí de su cargo y di parte a las instancias correspondientes para que él a su vez apele a su derecho que le convenga; por mi parte no tengo nada que temer, nada de qué avergonzarme y nada que ocultar”, aseguró.

Panista exhibido tiene 56 contratos

Rafael Jesús Caraveo Opengo, exsecretario técnico de la Comisión de Administración en el Senado (quien aparece en un video recibiendo billetes presuntamente por parte de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex), ha recibido contratos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 2018 y 2019, informó la dependencia. Las delegaciones de Campeche, Yucatán y Quintana Roo han signado 56 contratos con la empresa Comercializadora Integral Rayfour, en la cual Caraveo es el socio mayoritario.

Dejan sin efectos acusación contra Ancira

Un juez federal ordenó dejar sin efectos la acusación que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene contra Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA) S.A., por el caso Agronitrogenados.

El juez Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas le concedió un amparo, en el que declaró que el delito de “lavado” de dinero, por el que fue acusado por la FGR y por el que se solicitó su extradición a España en el caso Agronitrogenados, ya no puede ser perseguido, pues ya prescribió. La FGR aún puede impugnar la sentencia de amparo.