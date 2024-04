El primer debate del Instituto Nacional Electoral (INE) se llevó a cabo este domingo en la Sala de Consejo General del Instituto.

El primer bloque se constituyó para hablar sobre las propuestas de las candidaturas en materia de educación y salud. Por sorteo fue Claudia Sheinbaum quien comenzó su participación felicitando el trabajo del equipo diplomático mexicano que regresó a México tras el conflicto con Ecuador, además de asegurar que de cara a la elección del próximo 02 de junio solo hay dos opciones: seguir con la transformación o volver al pasado, para continuar su participación refrendando su compromiso en fortalecer el sistema de salud impulsado por el actual gobierno federal, la capacitación del personal médico y la prevención en salud.

Le siguió Álvarez Máynez, que tras su presentación personal agradeció a Movimiento Ciudadano por permitirle ser el primer candidato de este partido y aseguró que las opciones son continuar con "la vieja política" o dar el paso a un nuevo gobierno, para continuar asegurando que de llegar a ser presidente apostará por un sistema de salud "verdaderamente incluyente".

Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición "Fuerza y Corazón por Jalisco" aseguró que es una candidata que sabe "lo que cuesta salir adelante" y que "nunca ha militado ni militará en ningún partido", para dar paso al primer ataque de la noche contra Claudia Sheinbaum, candidata por la coalición "Juntos seguiremos haciendo historia" por asegurar que el gobierno que representa no trajo el cambio que prometió a quienes votaron por él en 2018. Al hablar de salud aseguró que apostará por una tarjeta digital con la cual las y los pacientes podrán adquirir medicamentos que no se encuentren disponibles en el sistema público, pagados por el Gobierno en el sistema particular.

Le siguió entonces Sheinbaum Pardo, quien presentó la primera gráfica de la noche, en la que demostraba una mayor satisfacción por el sistema público de salud que en el gobierno anterior, por lo cuan insistió en el seguimiento y fortalecimiento del actual sistema, que incluye al IMSS-Bienestar.

Álvarez Máynez continuó con los ataques, al señalar que el PRI también había prometido vales para medicamentos con Peña Nieto, pero no funcionó, y aseveró que de ser presidente en su gobierno se implementará un nuevo sistema para evitar la corrupción en el financiamiento de campañas por fuera de la ley para evitar así contratos "a lo chino", en lo cual se pague a empresarios los favores hechos otorgándoles contratos que les beneficien.

Un contratiempo en los relojes que miden el tiempo de las candidaturas hizo molestar a Claudia Sheinbaum, para dar paso a un conflicto particular momentáneo entre Gálvez y Álvarez Máynez por quien compartía más relaciones con personajes corruptos.

Xóchitl aprovechó para señalar a Claudia sobre las deficiencias actuales en el sistema de salud y reiteró la propuesta de la "tarjetota rosa de Mi Salud", y en respuesta Sheinbaum Pardo insistió en su cartel de aprobación por parte de la ciudadanía.

Para rematar en este tema, Gálvez Ruiz le recordó cómo Sheinbaum Pardo no se posicionó cuando las familias de la niñez y pacientes con cácer se manifestaron en Palacio Nacional por el desabasto de medicamentos para atender esta problemática. "No hiciste nada, te quedaste callada. Eres una mujer fría y sin corazón, te quedaste callada mientras la gente sufría", apuntó la abanderada de Fuerza y Corazón por México.

El conflicto entre los personajes corruptos en la vida de Álvarez Máynez y Xóchitl Ruiz siguió.

En materia de educación, Sheinbaum Pardo indicó que seguirá dando apoyos universales a estudiantes de educación básica, Xóchitl la señaló por no clausurar a tiempo y pese a contar con argumentos para hacerlo, el colegio Rébsamen que cayó durante el sismo del 19 de septiembre de 2017 y que cobró la vida de 26 personas. "Eres fría y sin corazón", insistió Gálvez Ruiz.

Máynez por su parte aseveró que apostará por la infraestructura educativa, y Xóchitl para intentar recuperarse señaló que dará tabletas electrónicas a estudiantes de educación básica, ampliará las becas hasta la universidad, dará tarjetas de datos con internet a estudiantes de las comunidades menos favorecidas y devolverá las escuelas de tiempo completo.

Los ataques en este rubro siguieron: Mientras Claudia le dijo "mentirosa" a Xóchitl por asegurar que donaría uno de sus departamentos al Colegio Salesiano, pero no lo hizo y lo vendió, a lo cual Gálvez Ruiz aseveró que la donación sí se llevó a cabo y que su señalamiento "era más falso que su acento tabasqueño". Máynez por su parte acusó que "el PRIAN" compró medicinas a una empresa señalada por corrupción desde 2015, en la que también salió a relucir Carlos Lomelí, candidato de Jalisco al Senado por Morena.

Durante el bloque 2, que abordó la Transparencia y acciones contra la corrupción, Álvarez Máynez propuso que las empresas que trabajen para el Gobierno también presenten su 3 de 3 para evitar empresas fantasmas; Xóchitl Gálvez aseveró que se castigará a todo corrupto sin importan quien sea, que la mayoría de sus contratos como presidenta se harán por concurso y no "por adjudicación directa", además de "dar dientes al INAI" impidiendo que se reserve información salvo la relacionada con la seguridad nacional; mientras que Claudia presumió al menos siete premios que se le entregaron cuando fue jefa de gobierno de la Ciudad de México por dirigir entonces un gobierno transparente, y aseveró que apostará por una "Agencia Nacional Anticorrupción".

El reloj siguió jugando en contra de las "propuestas" de las candidaturas, y claramente la más molesta era Sheinbaum Pardo, quien aprovechó el momento para asegurar que "Xóchitl incluso quería robarse los minutos de las candidaturas". Así los ataques entre una y otra continuaron sobre quién mentía más.

El tercer bloque, enfocado a la "no discriminación, grupos vulnerables y violencia contra las mujeres", Gálvez Ruiz aseveró que impulsará el poder ofrecer psicología a las mujeres víctimas, mientras que Claudia Sheinbaum aseguró que a nivel nacional los feminicidios disminuyeron 40% durante el actual gobierno, ante lo cual Xóchitl Gálvez no reparó en señalar que esto es mentira, puesto que no es que las víctimas hayan disminuido, sino que se han reclasificado los delitos y a las víctimas para minimizar las cifras oficiales.

En este sentido Gálvez Ruiz aseguró que se reforzarán los refugios para mujeres víctimas de violencias, mientras que Sheinbaum Pardo apostó por ampliar a nivel nacional el programa "El agresor sale de casa", que implementó en su gobierno en la Ciudad de México.

Mientras tanto, Álvarez Máynez señaló que apostará por impulsar el sistema nacional de cuidados, fortalecerá los centros de Justicia para las mujeres y que recibirá y trabajará de la mano con los colectivos feministas, que dijo "han hecho un gran cambio en la política mexicana".

Las candidaturas también abordaron brevemente el tema de la migración, donde las tres coincidieron en que es necesario abordar la situación basado en los derechos humanos, con la diferencia en que Claudia Sheinbaum optó por acordar recursos con junto con Estados Unidos para apoyar a los países de Centroamérica expulsores de migrantes por pobreza, Álvarez Máynez propuso cambiar la militarización y la persecución por acompañamiento y orientación a este sector poblacional, y Xóchitl Gálvez aseguró que es mejor echar mano para que puedan convertirse en una fuerza de trabajo por sobre la criminalización.

Así concluyó el primer debate presidencial del INE, entre ataques, señalamientos, carteles y pocas propuestas, que debería ser una herramienta para que las y los ciudadanos mexicanos puedan formarse un criterio mediante el cual decidan quién de estas tres figuras es la más capaz, o por lo menos la mejor opción para ocupar la presidencia de México, esperando pacientes por el segundo ejercicio que el INE realizará el próximo 28 de abril, donde se espera que las candidaturas hagan un mejor papel.

CT