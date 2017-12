Dante Delgado sería "un buen secretario de Agricultura": Mancera

El dirigente de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, sería "un buen secretario de Agricultura", afirmó el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.

Así respondió Mancera a la propuesta de reparto de candidaturas que hizo Dante Delgado al interior del Frente Ciudadano por México.

"Dante sería un buen secretario de Agricultura, conoce muy bien toda la República Mexicana", dijo.

En conferencia de prensa, Miguel Ángel Mancera indicó que se deben evitar futurismos, evitar debates e incertidumbre al interior del Frente.

"Las decisiones las tomaré yo, las decisiones las tomo yo. Agradezco los planteamientos pero tiene que ser del Frente no de un integrante del Frente, en dado caso el acompañamiento lo tengo con el PRD (Partido de la Revolución Democrática), habré de platicar con el PRD de las decisiones que tomen", enfatizó.

El jefe de Gobierno insistió en que el Frente Ciudadano sigue siendo una opción sólida hacia las próximas elecciones.

"Mi interés es apoyar a la construcción del Frente las dirigencias son las que tienen que dialogar, no hacerlo por separado no hacer una fiesta mediática, me parece que se debe tomar con seriedad", agregó.

GC