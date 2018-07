Dante Delgado critica nombramientos de López Obrador

El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, criticó los nombramientos y encargos que ha hecho el virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, a diversos personajes, lo que calificó como mentiras a la ciudadanía y no respetar el Estado de Derecho.

"No es correcto que se estén dando cargos, señalando a personas responsables para ellos sin que se tenga facultades para ello no existe una reforma legal que dé facultades específicas para hacer nombramientos específicos, el Estado de Derecho combina a las autoridades a realizar explícitamente lo que la ley les señala, porque si no caes en abuso de poder o en incumplimiento de la legalidad", dijo.

En conferencia de prensa, en un hotel de la ciudad de México, Delgado acotó también que las descalificaciones que militantes de Morena y López Obrador han hecho sobre el Instituto Nacional Electoral (INE), en el contexto de la multa por la creación del fideicomiso "Por los demás", son muestra de actitud rugosa "sin visión de estado".

No vamos a ser oposición para retroceder, defenderemos una agenda progresista y de cambio profundo. No vamos a ser oposición a una persona: la discusión pública debe ser en torno a acciones, causas y agendas, no para dividir al país. #AmarAMéxico pic.twitter.com/b1H5muxAQj — Dante Delgado (@DanteDelgado) 24 de julio de 2018

"Nos preocupa que sea la simulación, el engaño y la mentira, una línea de conducta va más allá de la indagatorias que haya podido realizar el INE, tiene que ver con la congruencia y con la credibilidad, y en ese ejercicio la credibilidad queda en entredicho [...] y no es posible que se cuestione (al INE) unos días después de que les están validando el triunfo electoral", señaló.

A pregunta expresa, aclaró que con lo dicho no adelanta —de las bancadas en el Congreso— un voto en contra de propuestas como la creación de la Secretaría de Seguridad Pública que propone el próximo presidente, u otras, ya que buscarán ser una oposición responsable que avale los temas que podrían tener en común con la mayoría, en manos del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Al encuentro con los medios de comunicación asistieron los ex candidatos de Movimiento Ciudadano electos a diversos cargos en el país, luego de que estuvieran en la Reunión Coordinadora Nacional del partido, donde se nombró a quienes serán los líderes de sus fracciones ambas Cámaras del Congreso de la Unión para la 64 Legislatura.

Delgado adelantó que será el coordinador del grupo parlamentario en el Senado de la República, con Clemente Castañeda como vicecoordinador; y el dirigente de la bancada en la Cámara de Diputados será el ex diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN), Alberto Esquer.

Este último adelantó que el próximo lunes presentarán su agenda legislativa, misma que se determinará esta tarde en la reunión del Consejo Ciudadano Nacional.

También acudieron, como próximos diputados federales, Martha Tagle y Luis Donaldo Colosio; y como senadores, Verónica Delgadillo y Samuel García.

GC