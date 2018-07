Cuauhtémoc Blanco celebra virtual triunfo en Morelos

Cuauhtémoc Blanco, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, festejó su virtual triunfo en la contienda para gobernador del estado y lo primero que hizo fue agradecer el apoyo de la ciudadanía, a quien prometió hacer justicia mediante la práctica de auditorías a la administración saliente.

En conferencia de prensa ofreció una política de puertas abiertas para la ciudadanía pero insistió en someter a revisión el gobierno que concluye el 30 de septiembre, así como a los secretarios de despacho.

"Muchos de ellos van a correr", dijo Blanco Bravo pero subrayó que no practicará una "cacería de brujas".

¿Es venganza?, le preguntaron.

"No es venganza pero hay que hacerle justicia a la gente para que estos políticos corruptos no vuelvan a robar. Y esos secretarios que también están ahí, que tiene mucho que ver porque también se han robado mucho, y tengo que hacer su auditoría", dijo Blanco Bravo.

En su casa de campaña el alcalde con licencia fue rodeado de sus principales colaboradores y aprovechó para decir que la integración de su gabinete será con aquellos que lo acompañan desde hace tres años en la presidencia municipal.

"Será gente honesta y la persona que me haga una la voy a correr y la voy a exhibir", advirtió Cuauhtémoc Blanco.

¿Llamarás a tus contrincantes a la reconciliación?

"No, yo no soy así. Todo mundo dice que es política, pero para mí esas personas me hicieron mucho daño. Hay muchos que ya se les acabó su tema político, hay muchos que no van aparecer como políticos, porque siempre he dicho que hay justicia divina", sostuvo.

JA