Cuauhtémoc Blanco asegura que no ha cometido ningún delito

Antes de que el pleno discuta si se admite o no la solicitud de desafuero en contra de Cuauhtémoc Blanco por presunto abuso sexual, diputadas de Morena arroparon al político mexicano en una reunión previa en la Cámara de Diputados.

En dicha reunión, el exgobernador de Morelos aseguró que no ha cometido ningún delito, y que las acusaciones provienen del exfiscal Uriel Carmona, a quien ligó al crimen organizado. "El fiscal está metido en el narcotráfico, por eso siempre tuvimos estas diferencias con él", dijo.

"Soy incapaz de violar a una mujer, tengo principios, tengo educación, esa educación me la dio mi madre, somos seis hermanos. No soy un asesino, ni un ratero, ni un violador, estoy cansado de esto" , expresó a sus compañeros de bancada.

En una pausa que hizo, las diputadas de Morena arroparon al Cuauhtémoc Blanco, al grito de "no estás solo, no estás solo". Añadió que no existen pruebas en su contra.

"Es injusto lo que están haciendo, yo respeto, tengo dos hijas. He sacado la casta adelante por mi familia. Me costó mucho lograr lo que logré, ser futbolista, ser uno de los mejores futbolistas de México, y aquí estoy, y se me está acusando injustamente, con ese güey tenemos diferencias, pero no hay ninguna prueba lo hizo el fiscal" , dijo.

Cuauhtémoc Blanco también negó que esté involucrado en el homicidio de Juan Manuel García Bejarano, ocurrido en 2017, como acusó José Fierro, autor material del crimen.

"Ahorita también sale otro video que ahora soy un asesino, yo ahorita creo que, lo platiqué con Ricardo (Monreal)… estaba de vacaciones, cuando asesinan a esta persona, me echan la culpa a mí, y sí estuve a punto de ir a la cárcel… entonces me tuve que regresar a dar la cara", explicó.

