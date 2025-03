Cachirul en el tiempo de mujeres

El haber decidido desde el poder de la 4T que el diputado federal morenista y ex futbolista, Cuauhtémoc Blanco, no enfrentara la investigación de la Fiscalía de Morelos donde se le acusa de intento de abuso sexual, abolló el discurso del tiempo de mujeres que acuñó Claudia Sheinbaum desde su llegada a la Presidencia de la República en octubre pasado.

En una acalorada discusión en la Cámara de Diputados, y con una votación de 291 votos a favor, 158 en contra y 12 abstenciones, ganó la propuesta de no quitar el fuero al ex alcalde de Cuernavaca y ex gobernador de Morelos, y protegerlo así de una acusación que le hace su media hermana Nidia Fabiola.

El dictamen, elaborado por la Sección Instructora que exoneró al político morelense y mantuvo su fuero constitucional que lo hace inmune a ese litigio judicial presentado en diciembre del 2023, no sólo provocó que las diputadas federales del PAN y del partido Movimiento Ciudadano (MC) tomaran la tribuna en protesta, sino que también dividió a las diputadas morenistas y dejó muy mal parada a Citlalli Hernández, la titular de la nueva Secretaría de la Mujer, por su ausencia en el debate y su aparición tibia y tardía en redes sociales, luego del rescate al “Cuau”.

Al ex ídolo americanista lo blindó finalmente su partido Morena, y buena parte de las legisladoras guindas que lo arroparon en la tribuna al grito de “no estás sólo”, sin recato alguno por su falta de sororidad y empatía con la presunta víctima. También lo escudó la bancada del PRI, del partido Verde y del PT.

Sin duda, un mal cálculo de la Presidenta en el que influyó su animadversión en contra del ex fiscal de Morelos, Uriel Carmona, con el que tuvo fuertes diferencias en su tiempo de jefa de Gobierno de la Ciudad de México por el caso de Ariadna Fernanda, un clara víctima de feminicidio abandonada sin vida en territorio morelense, que la Fiscalía de Morelos trató de hacer pasar como una muerte por “broncoaspiración”.

A eso habrá que sumarle que la solicitud de desafuero contra el ex gobernador de Morelos se presentó apenas en febrero pasado, justo el día en que Carmona fue destituido como fiscal, luego de haber estado preso acusado por otras irregularidades.

De cualquier manera, y más aún si todo se tratara de una revancha política, hubiera sido una factura política mucho menos costosa que Blanco hubiera pedido licencia sin fuero para enfrentar este proceso.

La idea que dejó ayer la 4T, y especialmente la Presidenta y sus legisladoras, es que primero está la defensa de sus incondicionales aun si pudiera tratarse de un violentador de mujeres.

Por eso, ayer el “Cuau” se convirtió en el cachirul del tiempo de mujeres.

