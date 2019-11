Critican recortes del Presupuesto de Egresos de la Federación a estados

El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) castigará con menos recursos a los estados y municipios, y su repartición tiene un trasfondo partidista, criticó Clemente Castañeda, senador por Jalisco del Partido Movimiento Ciudadano.

“Hay un recorte real de casi 60 mil millones de pesos al gasto federalizado, y del total se plantea destinar más del 60% a las entidades federativas gobernadas por Morena”, apuntó el legislador, quien añadió que el PEF no fortalece temas cruciales.

“Se hizo una reforma constitucional en materia de seguridad pública, pero no hay un esfuerzo claro para fortalecer a las policías locales; se aprobó una reforma para ‘universalizar’ el acceso a la salud, pero no hay suficiencia presupuestal para lograrlo; se habla de compromiso con la cultura y el medio ambiente pero las reducciones son drásticas”, declaró Castañeda, quien adelantó que no dará su voto a un Presupuesto “poco transparente”.