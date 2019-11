Baja en la recaudación afecta participación federal en Jalisco

Debido a que durante este año hay una baja en la recaudación federal participable, Jalisco dejó de recibir mil 400 millones de pesos correspondientes al Ramo 28 de Participaciones a las Entidades Federativas y Municipios. Esto, de acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“Este ajuste tuvo un impacto tanto en el Estado como en los municipios. En nuestro caso tuvimos una necesidad de hacer un ajuste en el gasto y compensarlo también con alguna recaudación propia, pero en el caso de los municipios tuvo un impacto importante de más o menos 330 millones de pesos a la baja”, reconoce el secretario de la Hacienda Pública en Jalisco, Juan Partida Morales.

Por eso apoyaron a los Ayuntamientos. “En algunos casos tuvimos que ayudar a municipios para repartir este impacto (negativo) en los siguientes meses, para que pudieran cumplir con todas sus obligaciones garantizadas, por ejemplo, con los créditos”.

Aclara que cuando la recaudación es menor, ésta se compensa con el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, “pero con todo y que ese fondo se activó dos veces en el año, sí tuvimos un ajuste de mil 400 millones de pesos a la baja”.

Por otra parte, además del recorte que tendrá Jalisco en el gasto federalizado durante 2020 por tres mil 500 millones de pesos, el Estado enfrentaba retrasos en la llegada de las Participaciones y Aportaciones federales. Al corte de septiembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reportó que los pendientes ascendían a dos mil 461.4 millones de pesos. Sin embargo, Partida Morales confirma que no hay retraso en la entrega de recursos federales por estos dos conceptos.

Al presentar su Primer Informe de Gobierno, Enrique Alfaro hizo referencia al retraso en la entrega de recursos del Seguro Popular. “Este año nos ha implicado que nos tengan detenidos recursos por cerca de mil 300 millones de pesos… estamos en noviembre y parece que se van a destrabar. Es increíble, pero cierto, y es un grave error”.

Al respecto, el secretario Juan Partida Morales actualiza que la Federación solamente les debe 500 millones de pesos.

Enrique Alfaro recordó en su Primer Informe que tan sólo para arreglar las escuelas se necesitan 36 mil millones de pesos. “Ese es parte de nuestro debate con el Gobierno federal, porque si no logramos generar un fondo de inversión para infraestructura sólido y que pueda ejercerse de la manera correcta, nunca vamos a salir de este problema”.

El académico del ITESO, Jesús Ibarra, destaca que los problemas son una muestra de que es necesario replantear el pacto fiscal. “Se debe reestructurar esa fórmula, debe impulsarse una reforma fiscal de fondo, que cambie la manera en que se asignan los presupuestos a los Estados”.

Tras la última visita de López Obrador a Jalisco, Enrique Alfaro confirmó que se prevé un recorte de tres mil 500 millones de pesos en 2020. Sin embargo, este año también hay afectaciones. NOTIMEX/Archivo

Escenario nacional

Al analizar el gasto federalizado pagado (Participaciones más Aportaciones) y compararlo con el calendarizado, se observan menos recursos, equivalentes a una caída de 3.1%, cifra inferior en 39 mil 556.4 millones respecto a lo que se tenía previsto entre enero y septiembre.

Las Participaciones (Ramo 28) tuvieron una disminución en sus recursos por 24 mil 067 millones de pesos. Y las Aportaciones (Ramo 33), por 15 mil 488.7 millones.

Al cierre de septiembre 2019, las Participaciones pagadas comparadas con el mismo periodo del año anterior presentaron comportamientos positivos en 23 Estados, donde Hidalgo se ubicó como el más representativo al alcanzar 9.9% real, seguido de Guanajuato, con 8.8 por ciento.

Por otro lado, Colima representa a la Entidad con menos recursos, al caer 5.6%, seguida de Chiapas (4.9%).

Al cierre del tercer trimestre de 2019 se demuestra que los pagos de las Participaciones y Aportaciones respecto a lo calendarizado fueron a la baja en la mayoría de las Entidades. El caso más representativo es Baja California, que presentó una disminución de 6.2 por ciento.

En el tema de Aportaciones, lo más sobresaliente del periodo es la caída que refleja la Ciudad de México, de 11.5% (cuatro mil 723 millones menos). Por otro lado, Nuevo León fue el Estado que recibió más recursos de los estimados , de acuerdo con el calendario, ya que logró un avance de 1.2% (207.6 millones).

Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados.

Preocupa centralización

El presupuesto federalizado para Jalisco continuará a la baja en 2020. De acuerdo con los recursos proyectados por el Ejecutivo federal, la Entidad recibirá 106 mil 980 millones de pesos, lo que representa una caída en términos reales considerando la inflación anual (en este año se programaron 104 mil 094 millones en las asignaciones iniciales).

“El paquete financiero presentado por el Gobierno federal y los criterios de política económica, nos marcan un claro incremento de la presión financiera a la que estaremos sometidos el próximo año. No se trata solamente de una disminución en términos reales de las Participaciones, la tendencia de la centralización del gasto en todos los sectores no permite prever un escenario favorable”, se destaca en la exposición de motivos del Presupuesto de Egresos de Jalisco 2020.

En materia del Ramo 33 de Aportaciones, en el Proyecto del Presupuesto Federal se reporta una disminución en términos reales: quedará en 37 mil 348 millones.

En materia de Participaciones, el Estado recibirá 62 mil 111 millones, lo cual también significa una baja en términos reales.

“El escenario de caída de ingresos federales para el ejercicio 2020 es, sin duda, un riesgo para el Estado y los municipios, pero con responsabilidad se plantea un esfuerzo de disciplina en el gasto y favorece la inversión, sin descuidar los programas sociales”, se señala en el paquete económico jalisciense.

En lo que se refiere a los recursos para la salud, se acentúa que la Federación proyecta un ligero incremento. “Sin embargo, lo correspondiente al Seguro Popular, en pleno proceso de extinción, y las reformas a la Ley General de Salud, presentan un escenario aún indefinido para el 2020”.

Por otra parte, “para el sector agrícola, la disminución en las previsiones federales es de más de 30%... a Jalisco se le afectó con casi 13% de disminución respecto al 2019”.

Pese a esto, se subraya en el documento que se mantendrá un “apoyo histórico” al sector a través del presupuesto local, con una inversión de mil 955 millones de pesos para la promoción del desarrollo rural. “Nos plantemos apoyar a los productores con la compra de cosechadoras. En coordinación con los municipios, planteamos la construcción de mercados y rastros”.

En materia de recursos para las carreteras alimentadoras, reconstrucción y la conservación para Jalisco en 2020, operados por la Federación a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), “tampoco permiten prever un escenario favorable”, se subraya en el documento.

LA VOZ DEL EXPERTO

“Cada año será más complejo...”

Jesús Ibarra (académico del ITESO)

Para evitar los problemas que enfrenta el Gobierno de Jalisco y el resto de las Entidades por la reducción del gasto federalizado y el retraso en la entrega de dinero, Jesús Ibarra subraya que es necesario poner sobre la mesa la discusión de una reforma fiscal.

“Porque ya no habría tanta discrecionalidad y hasta arbitrariedad de parte de la Federación hacia los Estados. Ahora estamos viendo que el Gobierno local se está quedando sin herramientas jurídicas para recuperar esos recursos que no son una dádiva y no pueden serlo de parte de la Federación”.

Remarca que Jalisco está en la mejor posición de “plantar la cara” para hablar de una reforma fiscal que permita “transversalizar” el presupuesto.

Destaca que la problemática que enfrentan los Gobiernos por la falta de recursos no sólo se puede solucionar apostándole a un esquema de austeridad. Debe ser una fórmula de eficacia. Y esto supone cambiar la forma en que se ha organizado el presupuesto.

“Ahora el presupuesto debe estar pensado en términos de resolver políticas públicas. Lamentablemente, cada año será más complejo bajar recursos y será más complejo otorgarlos como lo hemos estado haciendo”.

Acentúa que tampoco se puede seguir elaborando un presupuesto sólo en términos de jurisdicción y competencia de autoridades. “Ahora debe haber desde el presupuesto una apuesta conjunta entre los órdenes de Gobierno”.

La Línea 4 del Tren Ligero, el saneamiento del Río Santiago y la Presa El Zapotillo se quedarán fuera del Presupuesto de Egresos de la Federación en 2020. EL INFORMADOR/Archivo

Pendiente, plan nacional

Será hasta el 26 de noviembre cuando el Gobierno federal presente el Plan Nacional de Infraestructura 2020-2024, que contará con al menos 150 proyectos que serán apoyados por la iniciativa privada.

El sector empresarial adelanta que en este año iniciarán los trabajos de 15 obras, que tendrán un costo total de 160 mil millones de pesos. Aún se desconoce qué proyectos serían para Jalisco.

Las grandes obras que se quedarán fuera del Presupuesto de Egresos de la Federación en 2020 son la Línea 4 del Tren Ligero, el saneamiento del Río Santiago y la Presa El Zapotillo. Se buscarían recursos de otras bolsas.

La Entidad enfrenta también rezagos del Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 de Enrique Peña Nieto. Este medio publicó a finales del año pasado que de las 23 obras prometidas con una inversión récord de 90 mil millones de pesos, seis fueron canceladas, suspendidas o se desconocía su estatus.

Y cuatro obras que no verán la luz a corto plazo abarcaban 37% de la inversión prometida: la Central de Ciclo Combinado Guadalajara I y su Red de Transmisión Asociada, el Tren de Los Altos y la Presa El Zapotillo.

A través del Presupuesto de Egresos de Jalisco 2020 se propone una bolsa para infraestructura por el orden de los cinco mil millones de pesos, de los cuales mil millones se ejercerán en coordinación con los municipios con dos fondos concursables. “Adicionalmente se mantiene el ambicioso programa de mantenimiento carretero con inversiones del orden de los mil 700 millones”.

En la exposición de motivos del paquete presupuestal local, se precisa que también se avanzará en la consolidación del proyecto de movilidad urbana asignando dos mil 387 millones, con inversiones de fondos federales como el Fondo Metropolitano y el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin). “Nos preparamos para la puesta en marcha de la Línea 3 del Tren Ligero, y proponemos previsiones presupuestales para iniciar con los estudios y proyectos de la Línea 4 del Tren Ligero”.

Bolsa para infraestructura, entre las más golpeadas

El gasto federalizado de Provisiones Salariales y Económicas que se entrega a las Entidades para infraestructura, para impulsar el desarrollo regional y sus labores de fiscalización, es una de las bolsas que más reducciones presenta en este año en el país.

Hasta septiembre pasado, la Federación había enviado 452.4 millones de pesos a Jalisco, mientras que en el mismo periodo del año pasado se habían destinado dos mil 305 millones.

Esta bolsa incluye los recursos ministrados al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, el Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados, así como los subsidios entregados a través de diversos fondos correspondientes a los recursos federalizados del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas.

El Ramo 23 contempla, por ejemplo, los recursos para el Fondo Metropolitano. A pesar de que éste cuenta con sólo tres mil 300 millones de pesos para ser concursados entre todas las áreas metropolitanas del país, el Gobierno de Jalisco presentó cinco proyectos por mil 718 millones de pesos.

A la fecha, sólo se conoce que se autorizaron 750 millones para los trabajos del Peribús, que consisten en la intervención de carriles laterales y el entorno del Periférico.

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, visitó Jalisco a finales de octubre pasado. Durante los encuentros que sostuvo con autoridades locales, informó que la dependencia había liberado poco más de 700 millones de pesos para el proyecto del Peribús. “Y los liberamos hace unas cuantas semanas”.

Sin embargo, el pasado 4 de noviembre, a través del avance de Transparencia Presupuestaria, la Secretaría de Hacienda actualizó la información referente a este ramo y los recursos enviados a Jalisco del Fondo Metropolitano permanecían en ceros.

Lo mismo sucede con el Fondo Regional. Hasta ese corte, la Entidad no había recibido recursos.

En las reglas de operación de este programa se aclaró que tiene como objetivo apoyar a los 10 Estados con menor índice de desarrollo humano respecto del índice nacional, a través de programas y proyectos de inversión destinados para permitir el acceso de la población a los servicios básicos de educación y salud, mantener e incrementar el capital físico o la capacidad productiva, así como de infraestructura básica, mediante la construcción, rehabilitación y ampliación de infraestructura pública y su equipamiento.

Destaca que 50% de los recursos del fondo anterior se destinarán a los Estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Y el restante a las siete Entidades federativas con menor índice de desarrollo humano.

De manera general, para este año el Ramo 23 tuvo un recorte superior a los 43 mil millones de pesos, con respecto a lo presupuestado en 2018 (quedó en 112 mil 997 para todo el país).

Era considerado como la “caja negra”, debido a que la mayoría de los programas no contaba con reglas de operación.

Municipios se quedan sin dinero

Para el próximo año, 15 Ayuntamientos no recibirán recursos federales, debido a que no presentaron sus informes de la Cuenta Pública 2018.

Dejarán de percibir ingresos del Fondo de Fiscalización, del Fondo de Participaciones y del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en Gasolina y Diésel.

Las 15 alcaldías son: Ahualulco, Bolaños, Gómez Farías, Hostotipaquillo, Ixtlahuacán del Río, Jalostotitlán, San Gabriel, San Martín de Bolaños, Santa María de los Ángeles, Santa María del Oro, Tecolotlán, Tonila, Totatiche, Unión de San Antonio y Villa Guerrero.

TELÓN DE FONDO

Amplían los recortes

Tras la visita que realizó el fin de semana pasado el Presidente Andrés Manuel López Obrador a Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro prevé que el Estado tendrá un recorte en el presupuesto federal por tres mil 500 millones de pesos durante el próximo año.

“Desafortunadamente, el Presidente nos expresó que ya la propuesta del presupuesto, al parecer, no va a tener modificaciones, lo cual es algo que lamentamos. Aunque el Presidente me dijo que tuviéramos la confianza de que los temas pendientes se iban a trabajar después (de la aprobación del presupuesto), la verdad hubiera sido ideal que quedaran incluidos”.

El recorte es mayor al que se le aplicó durante 2019 (dos mil 500 millones de forma inicial). Por eso la administración buscará paliar los efectos con “una serie de medidas y ajustes” al proyecto presupuestal para el próximo año que envió al Congreso.

Aunque reconoció que sí habrá afectaciones en algunos rubros como infraestructura carretera, seguridad, salud y educación, los cuales requieren la cooperación del Gobierno federal. “No nos queda de otra que hacer un nuevo esfuerzo, como ya lo hicimos este año. No va a haber pretextos para cumplir lo que tenemos que cumplir con los jaliscienses, pero creemos que es lamentable el trato que la Federación le sigue dando a Jalisco”.

También descartó que se recurra nuevamente a contraer deudas o aumentar los impuestos.

El Gobierno de Jalisco recibirá recursos federales para el Peribús. Las obras ya comenzaron con el cambio de pisos. ESPECIAL

Presupuesto estatal

Para el próximo año, el Ejecutivo estatal proyecta que los ingresos para el Estado serán de 122 mil 400 millones de pesos.

En materia de desarrollo social se mantendrán todos los programas de apoyo operados en 2019.

El presupuesto considera más de mil 600 millones de pesos para 18 programas; entre éstos, la entrega de uniformes y útiles escolares gratuitos para estudiantes de educación básica.

En materia de salud se tiene un crecimiento de 1.17%, con una bolsa superior a los 13 mil 912 millones de pesos, en los cuales aún no está cargado el tema de infraestructura, que corresponde al rezago por la certificación ante el Seguro Popular.

En salud se consideran 491.7 millones para el programa Atención médica 24 horas, considerando 96 centros de salud en 24 hospitales con un tiempo de traslado de 45 minutos para llegar a éstos.

En gestión del territorio, la bolsa de infraestructura del Gobierno de Jalisco para 2020 es de poco más de cinco mil millones. Contará con fondos concursables para infraestructura municipal por más de mil 200 millones.

