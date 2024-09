Durante su sexto y último informe de Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la crisis ocasionada por el crimen organizado y sus cárteles no terminará con capturar a sus capos, sino que debe de impulsarse una fuerte campaña contra el consumo de drogas, especialmente dirigida a los jóvenes, aunque el mensaje fue principalmente enviado al Gobierno de los Estados Unidos, donde dijo, cada año mueren 100 jóvenes, derivado del consumo de drogas.

“Nosotros no tenemos esa adicción. ¿Y por qué no tenemos esa adicción por las drogas? Por nuestras culturas, por nuestras costumbres, nuestras tradiciones, por la integración de las familias. Y eso hay que seguirlo manteniendo, y combatiendo el consumo, porque cuando crece el consumo ya es muy difícil de enfrentar la violencia”, aseveró el mandatario federal al abordar el tema de la seguridad en su gobierno.

“Es lo que siempre le decimos con mucho respeto a nuestros vecinos, atiendan las causas. ¿Por qué hay tanto consumo? ¿Qué no tiene que ver con el desamor, con la desintegración de las familias, con el abandono a los jóvenes? ¿Y qué, se va a resolver el problema solo deteniendo a capos del narcotráfico? ¿Se va a resolver el problema desapareciendo el fentanilo? Si hay consumidores van a inventar otra sustancia, igual o peor, de terrible, de peligrosa, mortal, porque ahí está la demanda”, añadió Andrés Manuel.

El año pasado, el mandatario aseveró que en México perdieron la vida 600 jóvenes a causa de las drogas. “Por eso tenemos que hacer campañas en medios, para orientar mucho a los jóvenes, y seguir manteniendo la integridad en nuestras familias”, manifestó.

Durante el bloque dedicado a la seguridad, aseveró que en su sexenio concluyó con una disminución del 18% en cuanto a homicidios, mientras que el robo se redujo en 29.5 por ciento y el feminicidio en 37.6 por ciento, en una comparativa 2018-204.

También, dijo, se destruyeron en su gobierno 11 mil 297 hectáreas de marihuana y 66 mil 738 de amapola, así como dos mil 570 laboratorios de sustancias químicas producidas para el narcotráfico. Las Fuerzas Armadas, añadió, han decomisado 52 mil 939 armas “que han entrado de contrabando al País, principalmente procedente de Estados Unidos”.

“Según la encuesta trimestral del Inegi, la percepción en materia de inseguridad es la mejor, o menos mala, en los últimos 10 años. Es de 59.4 por ciento, 15.5 por ciento menos que cuando inició nuestro gobierno. A diferencia de lo que sucedía en los gobiernos neoliberales, ahora no se reprime al pueblo, no se ejecutan masacres, no se tortura, no se desaparece a nadie, no se tolera la violación de los derechos humanos y tampoco existe un narcoestado como el que se configuró en el sexenio antepasado”, aseveró durante su informe.

Hoy, dijo, la Guardia Nacional suma 135 mil 471 elementos, además de que se cuenta con 594 bases y cuarteles.

También, aseveró, disminuyó el número de enfrentamientos entre criminales y las fuerzas armadas, en comparación con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues si bien en su gobierno hubo mil 076 enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y grupos delictivos, en los cuales perdieron la vida mil 412 personas, “en contraste, el año pasado los enfrentamientos se redujeron a 486, con un total de 271 muertos y de 442 heridos y detenidos. Es decir, hubo menos uso de la fuerza y más respeto a la vida”, aseguró Andrés Manuel.

La cifra no incluiría enfrentamientos en contra de la Guardia Nacional, ya que no se ha oficializado su adscripción a las fuerzas armadas, y que de acuerdo con datos del Inegi, tan solo entre 2023 y 2022 se tuvo un incremento del 64% en cuanto a enfrentamientos con criminales. La mayor parte de estos se dieron en Michoacán, Jalisco, Sinaloa y Nuevo León.

