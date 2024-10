Credencial IMSS-Bienestar: estos son los beneficios de registrarte

El Director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, dio a conocer recientemente que la distribución de las credenciales de IMSS-Bienestar comenzará a partir del primer día de este mes de octubre.

Las personas registradas recibirán el plástico en sus hogares, de esta forma, se eliminó la necesidad de acumular a la población en los centros de salud.

De acuerdo con el director, se repartirán más de 53 millones de tarjetas en los 23 estados que están integrados al IMSS-Bienestar. Estas credenciales fueron fabricadas en Talleres Gráficos de México (TGM), la institución que también imprime las boletas electorales del Instituto Nacional Electoral (INE).

¿Cómo registrarse al IMSS-Bienestar?

El programa de IMSS-Bienestar está dirigido al sector poblacional que no tiene acceso a la seguridad social por no desempeñarse en un empleo formal. De este modo, las personas elegibles son aquellas que no están registradas en el IMSS, ISSSTE u otra institución de seguridad social.

Para registrarse se deben seguir los siguientes pasos:

Registro en línea:

Accede al portal web oficial del IMSS o IMSS-Bienestar con tu CURP, datos personales y comprobante de domicilio.

Registro presencial:

Acude a alguno de los módulos de atención del IMSS-Bienestar y presenta una identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio.

Cuando se haya efectuado el registro al programa se le entregará la tarjeta de IMSS-Bienestar directamente en su domicilio.

Beneficios de la credencial IMSS-Bienestar

El apoyo del IMSS-Bienestar proporciona seguridad en la materia de salud, pues al contar con la credencial los beneficiarios podrán tener atención médica, exámenes médicos, atención hospitalaria, el acceso a programas de prevención, medicamentos y otros insumos de forma complemente gratuita.

¿En qué estados hay IMSS-Bienestar?

El programa de IMSS-Bienestar tiene presencia en los siguientes estados de la República:

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Chiapas

Ciudad de México

Colima

Estado de México

Guerrero

Hidalgo

Michoacán

Morelos

Nayarit

Oaxaca

Puebla

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz

Zacatecas

