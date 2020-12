Coronavirus: Le niegan atención médica a hombre por "falta de camas"; muere en el pasillo

En las puertas del Hospital General de México, entre lágrimas, un hijo se acercó a su padre, que se encontraba dentro de una cápsula para pacientes con COVID-19 pidiéndole disculpas: "hicimos todo lo que pudimos, pá, te lo juro". El señor falleció.

Ya no hay nada que hacer. Ya falleció

La historia de esta familia quedó evidenciada en un video que circula en redes sociales y que fue compartido por el periodista, Ciro Gómez Leyva.

La familia decidió trasladar en ambulancia al señor de 62 años al hospital luego de que las autoridades les informaran mediante Locatel que, en ese hospital, tenían camas disponibles para los pacientes con COVID-19, sin embargo, al llegar al lugar se les negó la atención.

En la grabación se escucha a los médicos decirle a la familia "No tenemos la capacidad ahorita para atenderlo, no lo podemos atender señor", otra doctora levanta la voz y repite en dos ocasiones "no tenemos camas".

La discusión sigue, con petición de los familiares de que lo atiendan, mientras su padre continúa en el pasillo del hospital sin recibir ningún tipo de atención: "no tenemos camas, no contamos con el servicio para poderlos atender" y agregan "si trae ventilador, sin problema (lo atendemos). Estamos saturados".

Un señor de 62 años fue trasladado desde un hospital privado al Hospital General de México por Covid. Sus familiares marcaron a Locatel y les dijeron que ahí había camas disponibles. En el hospital los paramédicos pidieron que recibieran al paciente y ocurrió esto: pic.twitter.com/eYueWpiVVZ — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) December 17, 2020

En la última escena del video se escucha una voz decir "ya no hay nada que hacer. Ya falleció".

Uno de los hijos se acerca a su padre a decirle "tú descansa, papi, no te preocupes por nosotros, vamos a estar bien".

En el último informe sobre la situación de COVID-19 en la Ciudad de México se reportaron un total de cuatro mil 218 casos nuevos y 176 defunciones.

Buenas noches, les comparto el informe diario de la situación de la Ciudad frente al #Covid19 https://t.co/yzKFamJczC#ProtégeteYProtegeALosDemás pic.twitter.com/CCAAXjtrk3 — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) December 17, 2020

AC