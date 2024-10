Con video, Sheinbaum busca disculpa de España el 12 de octubre

Este viernes, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo animó a España a aprovechar el 12 de octubre para disculparse públicamente con los pueblos originarios de México por los abusos cometidos durante el proceso de Conquista.

Ese día, en la nación mexicana se conmemora el Día de la Resistencia Indígena, llamado así desde el Gobierno de López Obrador. La fecha busca recordar la lucha de los pueblos originarios contra los colonizadores españoles.

Para ello, la Presidenta proyectó un video donde se recopilan las disculpas de diversos gobernantes.

"Vamos a pasar un video sobre todas las disculpas públicas que han hecho presidentes o gobernantes de distintos lugares del mundo para ver si se anima el día de mañana a iniciar este proceso de disculpa pública España a los pueblos originarios de México" , dijo durante su conferencia matutina.

De nueva cuenta, la gobernante mexicana reiteró su postura tras no invitar al rey de España, Felipe VI, a su investidura la semana pasada, por no responder a la carta que le envío el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) en el 2019 para solicitarle que pida perdón a los pueblos originarios de México por los abusos de la colonización.

Por ello, exhibió un video con ejemplos de otras disculpas públicas, como Japón, que desde 1990 ha pedido perdón por abusos cometidos en Corea y China, o que en el año 2000 el entonces presidente de Alemania, Johannes Rau, pidió perdón ante el Parlamento de Israel por el holocausto judío.

También citó que en 2008 Italia se disculpó con Libia por el colonialismo y prometió pagar 5 mil millones de dólares, que en 2013 Países Bajos pidió perdón por las ejecuciones en Indonesia en la década de 1940, y que Portugal aceptó este 2024 su responsabilidad por la esclavitud en la época colonial, entre otros casos.

"Estos ejemplos confirman que ofrecer disculpas por agravios del pasado permiten resolver heridas históricas y libera tanto a quien ofrece perdón como a quien lo otorga" , concluyó el narrador del vídeo.

Sheinbaum criticó que esta fecha se haya celebrado en otros países como el Día de la Raza, por iniciativa del ministro español Faustino Rodríguez-San Pedro a principios del siglo XX, o como el Día de la Hispanidad.

"Antes le llamaban el Día de la Raza, que no tiene nada que ver con raza porque las razas no existen en los seres humanos, somos una sola especie y no hay razas, demostrado biológicamente, ahora le llaman el Día de la Hispanidad" , resaltó Sheinbaum.

La presidenta argumentó que "recuperar el sentido de patria, el sentido de nación, el sentido histórico, es un elemento fundamental de la Cuarta Transformación", el movimiento político que comenzó López Obrador.

MB

