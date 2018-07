¿Cómo sería la austeridad prometida en la presidencia de AMLO?

A diferencia de otros cargos de elección popular, la figura presidencial tiene protocolos particulares, algunos de los cuales el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, planea cambiar.

Vivir en los pinos

Desde su primera campaña en 2006, Andrés Manuel López Obrador ha sido constante con su discurso en contra de vivir en la Residencia Oficial de Los Pinos. Este lugar ha sido hogar de los presidentes desde 1934. Se creó durante el mandato del presidente Lázaro Cárdenas del Río, quien no quiso vivir en el castillo de Chapultepec (hogar donde vivían todos los mandatarios y sus familias hasta ese entonces) debido a que para su estilo de vida tenía un exceso de lujos.

En mayo de este año, López Obrador reiteró su idea de no vivir en Los Pinos "esa casa está embrujada y aparece el Chupacabras, además de que ni con varias limpias se le salen las malas vibras", afirmó durante un evento en Veracruz.

Detalló que Los Pinos pasarán a formar parte del Bosque de Chapultepec, además de convertirse en un museo y estará abierto para la visita de cualquier persona. El ex Jefe de Gobierno planea rentar un domicilio cerca de Palacio Nacional o bien, seguir viviendo en su residencia particular.

Bajarse el sueldo

En un video como parte de su campaña publicado el 31 de marzo en la red social Twitter, entre otras cosas, el virtual presidente electo afirmaba que se reduciría el sueldo presidencial a la mitad, "Voy a gobernar con el ejemplo y con austeridad", dijo. El sueldo mensual del Presidente Enrique Peña Nieto es de 259 mil 627 pesos.

No usar el estado mayor presidencial

El Estado Mayor Presidencial se encarga, entre otras cosas, de la seguridad del Presidente de México y su familia, así como la de otros funcionarios públicos y de funcionarios de otros países de visita en nuestro país. Andrés Manuel López Obrador, en el mismo video del 31 de marzo de 2018 afirmó que no andaría con guardaespaldas, "el que lucha por la justicia, no tiene nada que temer" aseguró al final de dicho Spot.

Vender el avión presidencial

Debido a la compra del nuevo avión presidencial, el ex dirigente de Morena aprovechó el costo de 218.7 millones de dólares, para asegurar que una aeronave de esa envergadura, no la tenía ni el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Con la frase "no lo tiene ni Obama" AMLO comenzó con el tema que hasta el día de hoy sostiene: vender el avión presidencial y volar en aerolíneas comerciales o en avionetas privadas.

Recordando que durante su campaña el de Tabasco optó por la renta de una avioneta de cinco pasajeros, al ser criticado el respondió: "Hicieron un escándalo porque utilicé una avioneta de cinco plazas. Imagínense, el avión de Peña es de 280 pasajeros, pero ahí andan queriendo decir que somos incongruentes, primero porque vamos a vender el avión presidencial y luego porque te mueves en una avioneta, es un taxi aéreo", concluyó.

