Colectivos de búsqueda responden a las propuestas de Sheinbaum para atender desapariciones

El problema de las desapariciones y de las fallas en la búsqueda e investigación no es por la ausencia de leyes y protocolos, sino de la falta de voluntad política para romper los pactos de impunidad que persisten en el país, expresaron colectivos de búsqueda en una carta abierta dirigida a la Presidenta Claudia Sheinbaum, a quien le pidieron la remoción de la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Teresa Guadalupe Reyes Sahagún.

"No se puede esperar que el aumento en el presupuesto y las capacidades logren algo efectivo con una titular como Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, quien, a pesar de no contar con el aval de las familias por su clara incapacidad técnica para ocupar el puesto, no ha demostrado estar abierta al diálogo con las víctimas de este país", señalaron.

En este sentido, argumentaron que una acción contundente es corregir el error de nombrar a la titular de la CNB, y después convocar a un proceso de elección que cumpla con lo que estipula la Ley General en la que se garantiza el derecho de las familias a participar en ese mecanismo.

Indicaron que reforzar la CURP como cédula de identidad tal como lo propuso la Ejecutiva federal, "no resuelve en lo inmediato la crisis de desapariciones que se agudiza cada día".

Consideraron también que las propuestas a la reforma a la Ley General en materia de Desaparición de Persona (Ley General) son preocupantes por el nivel de desconocimiento que muestran.

"Ya existe desde 2017 la obligación de crear el Banco Nacional de Datos Forense (art. 119), mismo que la Fiscalía General de la República (FGR) se ha negado a implementar. En el artículo 111 se señala la obligación de crear el Registro Nacional de Personas Fallecidas. Son los operadores del sistema, los Ministerio Públicos, Fiscalías, el primer obstáculo para iniciar las búsquedas", refirieron.

Agregaron que no se puede resolver el problema de las desapariciones si se investiga como si fuera un delito cualquiera, "por lo que nos preocupa que la desaparición quede invisibilizada, y sus víctimas atendidas de manera incorrecta".

"Esperamos que el fortalecimiento institucional de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no sea solo aumentar el presupuesto, sino asumir que las personas titulares deben tener conocimiento del tema, se convoqué a funcionar el Sistema Nacional y, sobre todo, sensibilidad para atender a las víctimas, no solo una cercanía personal con quienes las designan. Por lo que reiteramos nuestra exigencia para que sean separadas del cargo", señalan.

Algunos de los colectivos de buscadores que secundaron la remoción de Teresa Reyes de la Comisión Nacional de Búsqueda fueron : Brigada Nacional De Búsqueda, Buscadoras Zacatecas AC, Buscando A Sus Hijos Nayarit, Buscando Nuestros Desaparecidos A. C, Buscando Tus Pasos Ac, Búsqueda Desaparecidos Nayarit A.C., Búsqueda Nacional En Vida Por Nuestros Desaparecidos, Colectivo De Pie Hasta Encontrarte Guanajuato, Colectivo Una Luz En Mi Camino, Colectivo Una Promesa Por Cumplir, Colectivo Unidas Siempre Buscando, Esposas Buscadoras México, Familiares Caminando Por Justicia Michoacán, Fuerzas Unidas Por Nuestros Desaparecidos, así como buscadores independientes.

No representa un avance equiparar las desapariciones con el secuestro: Centro Prodh

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) afirmó que equiparar las desapariciones con el secuestro como propone la presidenta Claudia Sheinbaum, no es un avance.

"Para que este anuncio redunde en cambio real, es fundamental que estas propuestas se retroalimenten en diálogo con actores internacionales, como el #ComitéCED de la @ONUDHmexico y el diálogo con los propios colectivos #SinLasFamiliasNo", dijo.

En su cuenta de X, expuso que "es positiva la publicación periódica de las cifras de carpetas de investigación: es positiva. Pero en muchas regiones del país no hay condiciones para denunciar y los MP no abren inmediatamente carpetas. Desde 2017 se había creado el Reporte de Desaparición y el #RNPDNO".

Indicó que es buena noticia que se retome el Centro Nacional de Identificación Humana, pues el modelo ha dado resultados en el CRIH de Coahuila. El CNIH se creó por reforma legal en 2022, pero a partir de 2023 fue abandonado por los mismos que ahora deben reactivarlo.

Agregó que para que el anuncio que hizo la Presidenta redunde en un cambio real, es fundamental que estas propuestas se retroalimenten en diálogo con actores internacionales, como el #ComitéCED de la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y el diálogo con los propios colectivos de desaparecidos.

Resaltó que las medidas anunciadas por Sheinbaum deben analizarse a detalle, pues algunas ya están previstas en la Ley sobre Desapariciones y si no han sido operativas no es por falta de marco legal sino por las resistencias de las propias instituciones, falta de presupuesto e indolencia.

