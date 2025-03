El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, visitará "pronto" México con vistas a la disputa del Mundial de 2026, donde ese país será anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá, según reveló este miércoles la Mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional.

"Sí, (Infantino) va a venir pronto. No, no me acuerdo qué fecha, pero va a venir pronto también. Y sí, sí lo estamos trabajando" , señaló la Mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La Presidenta Claudia Sheinbaum respondió a preguntas de la prensa durante "La Mañanera del Pueblo" sobre la visita del dirigente del balompié mundial, quien ya se ha reunido con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, aunque no aclaró si ella también tendrá un encuentro personal con Infantino.

Lo que debes saber sobre el Mundial 2026

El Mundial de 2026 de la FIFA será el primero de la historia que se celebre en tres países: Estados Unidos, Canadá y México. El certamen se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio del próximo año , comenzando con el partido inaugural en el Estadio Azteca de la Ciudad de México; la final está programada para el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.

El torneo contará con la participación de 48 selecciones, lo cual también será histórico, ya que esto amplía el formato tradicional de 32 equipos. Los partidos se disputarán en 16 ciudades sedes: 11 en Estados Unidos, 3 en México y 2 en Canadá.

En nuestro país, las ciudades anfitrionas serán Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, mientras que en Canadá, los encuentros se llevarán a cabo en Toronto y Vancouver. En Estados Unidos, las sedes incluyen Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle.

La Copa del Mundo de 2026 también introducirá un espectáculo de medio tiempo en la final, similar al del Super Bowl, pero de este evento no se conocen muchos detalles hasta el momento.

*Con información de EFE

