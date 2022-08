Al manifestar que "no son iguales", el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en el caso de los 10 mineros atrapados en un mina de carbón El Pinabete en Sabinas, Coahuila, no se repetirá lo ocurrido en la mina de Pasta de Conchos, en la que en 2006 quedaron atrapados 65 mineros y que a la fecha no han sido rescatados.

"No somos iguales, no se van a repetir los hechos y nosotros buscamos que no se repitan, pero es un proceso"

En conferencia de prensa mañanera, López Obrador aseguró que en la mina El Pinabete su gobierno trabaja y lo hará hasta lograr rescatar a los mineros.

"No somos iguales, no se van a repetir los hechos y nosotros buscamos que no se repitan, pero es un proceso: lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina por nacer, es un proceso. Pero estamos avanzando mucho, tan es así que estos temas los estamos tratando de manera abierta y así lo vamos a seguir haciendo y vamos a seguir informando a todo el pueblo y atendiendo a los familiares", declaró.

"Comprendemos, ya dije, sentimos mucho lo que pasa y en este caso y en todos, son seres humanos, y son sufrimientos, angustias de familia. No son número, esto no es cuantitativo, esto tiene que ver con lo cualitativo, con los sentimientos y por eso vamos a seguir adelante, y en este caso, el rescate de los 10 mineros hasta lograr el propósito de rescatarlos".

JM