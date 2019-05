Clemente Castañeda señala omisiones en lucha anticorrupción

El senador Clemente Castañeda, Presidente de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, manifestó su preocupación por las omisiones del Gobierno Federal en el combate a la corrupción. "Este Gobierno ha sido especialmente omiso en la rendición de cuentas. Son múltiples los casos de presuntos actos de corrupción que han quedado archivados o que pretenden mandarse al olvido con tan sólo una declaración mañanera del presidente", señaló el legislador.

Castañeda mencionó algunos casos en donde se ilustra la falta de sanciones a los responsables, como es la Estafa Maestra, la liberación de Elba Esther Gordillo, la liberación de toda la red de corrupción de Javier Duarte, la falta de investigaciones a fondo en el caso Odebrecht, la compra de pipas por medio de adjudicación directa con precios y entregas totalmente opacos, la falta de licitaciones públicas en los principales proyectos de infraestructura de esta administración y la presunta red de empresas farmacéuticas de Carlos Lomelí.

Sobre este último caso en particular, el senador Castañeda denunció que "mientras el ex director del IMSS denuncia recortes presupuestales a la salud, tenemos al Gobierno Federal presuntamente beneficiando a empresas de un funcionario público y ex candidato de Morena en la compra de medicamentos"

El senador señaló que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión debe incluir de manera prioritaria en su agenda la atención al combate a la corrupción, pues los mexicanos merecen saber la verdad sobre estos casos, así como que haya sanciones y consecuencias contra los responsables.

JM