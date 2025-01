Claudia Sheinbaum reabre el segundo piso del Museo Nacional de Antropología

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo encabezó este lunes la reapertura del segundo piso del Museo Nacional de Antropología (MNA) en la Ciudad de México, el cual cuenta con cinco salas y cerca de 6 mil objetos que representan la riqueza ancestral del país.

La Jefa del Ejecutivo Federal, dedico la reapertura del segundo piso a las niñas, jóvenes y mujeres de los pueblos originarios:

“Si alguien no ha sido reconocido en la historia hemos sido las mujeres, pero si alguien no ha sido reconocido en la historia de México, son las mujeres indígenas así que inauguramos este segundo piso dedicándolo en particular a las niñas, a las jóvenes y a todas las mujeres de los pueblos originarios que son lo que representan a nuestra patria”, puntualizó.

CORTESÍA.

Durante su discurso Sheinbaum destacó que dicha reinauguración es un “gran reconocimiento a las culturas de hoy, a los pueblos originarios de hoy, a los pueblos afromexicanos de hoy que siguen representando la grandeza cultural de México”.

En ese sentido, recordó que en la actualidad se reconoce como sujetos de derecho a las comunidades originarias y afromexicanas, un hecho que marca la historia del país gracias a la reforma del artículo 2 de la Constitución Política.

“..No solamente se queda en las exposiciones de un museo sino que se vuelve realidad al haber transformado nuestra Constitución y permitir que el segundo constitucional reconozca hoy los derechos plenos de los pueblos originarios y los pueblos afromexicanos ”, aseveró.

Además, la Presidenta anunció la integración a la Secretaría de Cultura de todo lo relacionado con culturas vivas.

“Tenemos como objetivo incorporar en la Secretaría de Cultura todo aquello que tiene que ver con las culturas vivas, es decir, lo que tiene que ver con Fonart, con el Museo de Culturas Populares, lo que tiene que ver con las lenguas, queremos incorporarlo dentro de una sola una coordinación, de tal manera que este el INAH, el INBAL y al mismo tiempo se incorporen bajo una sola coordinación todo lo que tiene que ver con las culturas vivas”, comentó.

También Sheinbaum informó que, a partir de este 2025, el Gobierno de México destinará recursos a la Escuela Nacional de Antropología e Historia para potenciar la grandeza cultural de nuestro país.

Por su parte, la secretaría de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, informó que los 6 mil objetos del Museo Nacional de Antropología representan la riqueza cultural del país en cinco salas, en las cuales se busca unificar lo arqueológico con lo etnográfico para resaltar la cultura mexicana desde la época prehispánica hasta los tiempos contemporáneos.

“El que se rompa esta idea de que estos museos son porque se habla del pasado, no hablan del pasado, somos estas culturas de eso justamente habla el Humanismo Mexicano y parte de la fortaleza de lo que vamos a trabajar en esta administración es fortalecer al patrimonio vivo”, puntualizó Curiel.

