Claudia Sheinbaum destaca unidad y logros en relación con EU

Ante un Zócalo lleno de miles de ciudadanos, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, enfatizó que el pueblo de México ha demostrado su fortaleza y que, en unidad, somos más.

“Se ha demostrado que el amor a la patria siempre llama. Hemos demostrado que el pueblo de México es mucha pieza, y que juntas y juntos somos más, hacemos más y llegamos más lejos. Y aquí en plaza pública, en el corazón de la República, siempre diremos con orgullo y amor: México es un país, libre, independiente, soberano, y democrático”.

En cuanto a la relación con el gobierno de Estados Unidos, Sheinbaum Pardo aclaró que a México no se le deberían aplicar los aranceles recíprocos que el presidente estadounidense, Donald Trump, impondrá a nivel global a partir del 2 de abril. Explicó que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) establece que no hay tarifas entre estas naciones, garantizando así la continuidad del comercio sin restricciones.

“Nosotros desde hace más de 30 años hemos firmado dos Tratados Comerciales, con los que se establece que nosotros no tenemos aranceles con ellos, ni ellos con nosotros. Es decir, no se tendrían que aplicar aranceles recíprocos, porque prácticamente, no hay aranceles de México hacia los Estados Unidos”, destacó.

La Presidenta celebró que, en el marco de las negociaciones con Estados Unidos, haya prevalecido el diálogo y el respeto, lo que permitió el levantamiento de los aranceles aplicados a productos de exportación. Destacó que este resultado fue un logro de todas y todos los mexicanos.

Sheinbaum Pardo reafirmó el compromiso del Gobierno de México de seguir colaborando con Estados Unidos en distintos temas, particularmente en el combate al consumo de fentanilo. Señaló que el objetivo es evitar que esta droga llegue a los jóvenes tanto en México como en Estados Unidos, labor que ha sido impulsada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y las Fuerzas Armadas.

Mencionó que gracias a estas acciones, las incautaciones han logrado reducir el cruce de fentanilo en la frontera en un 50 por ciento, y de enero a febrero de 2025 en un 41 por ciento, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos.

Asimismo, la Presidenta destacó los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad, basada en cuatro ejes: atención a las causas, fortalecimiento de la Guardia Nacional, inteligencia e investigación, y coordinación con la Fiscalía y los estados. Subrayó que esta estrategia está dando resultados, ya que de octubre de 2024 a febrero de 2025 se ha logrado una reducción del 15 por ciento en homicidios dolosos.

