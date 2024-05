En gira de campaña en Sonora, la candidata a la presidencia de Morena, Claudia Sheinbaum, se comprometió a dar continuidad a la implementación del Plan Sonora. Reafirmó su compromiso para impulsar otras industrias asociadas con el aprovechamiento del recurso, tales como las baterías de autos eléctricos y la misma industria de electromovilidad.

De igual forma, destacó, se impulsará la investigación en torno a este rubro a fin de posicionar a México como líder dentro de esta industria. El proyecto de Sheinbaum plantea aprovechar el potencial del litio desde su valor agregado.

La candidata presidencial de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, aseguró que el 2 de junio se tomará una decisión trascendental, y que el PAN y PRI representan el autoritarismo. Desde Chihuahua, en uno de sus primeros cierres de campaña estatales, Sheinbaum reiteró su llamado a la ciudadanía a no vender su credencial de elector. “Ahora no compran voluntades, ahora compran la tarjeta, la credencial de elector, ofrecen mil pesos porque no quieren que el pueblo de Chihuahua ejerza su voluntad, su derecho, nada de andar vendiendo la credencial de elector (ya que) es el arma pacífica más poderosa que tiene el pueblo de Chihuahua para poder definir su destino y voluntad”, destacó.

La exmandataria capitalina comentó que este 2 de junio se va a tomar una decisión transcendental, y que a sus rivales los unen los negocios, la corrupción, el odio, la calumnia, la mentira.”Ellos representan, fíjense nada más, el autoritarismo. Fíjense que han hecho con los estudiantes de la Universidad Autónoma de Chihuahua, que han luchado por lo que está en la Constitución, la gratuidad de la educación y que han recibido, represión y amenazas”, dijo.

Sheinbaum añadió que ellos representan históricamente la represión.

La candidata a la Presidencia también se comprometió a apoyar al sector agropecuario que se ha visto afectado por la sequía en el país.

CT