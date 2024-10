La virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, se convierte en la primera mujer en asumir la presidencia de México, marcando así un momento significativo en la historia del país. Con un total de 35 millones de votos a su favor en las elecciones del 2 de junio, la candidata de Morena tomará posesión del cargo hoy 1 de octubre, relevando a Andrés Manuel López Obrador. En este contexto, el gobierno de la República está poniendo especial énfasis en los preparativos para la ceremonia de toma de protesta, que incluirá una lista exclusiva de invitados y dignatarios de otras naciones.

La ceremonia de transición del Poder Ejecutivo se llevará a cabo en la Cámara de Diputados, iniciando a las 9:00 horas. Durante el evento, la presidenta de la Mesa Directiva, Ifigenia Martínez, será la encargada de entregar la banda presidencial a Sheinbaum. Posteriormente, la nueva presidenta deberá rendir protesta conforme al artículo 87 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece:

“Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidenta de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande”.

Quienes no asistiran a la toma de protesta de Sheinbaum

A pesar de la notable participación de líderes políticos internacionales, también hay que mencionar que algunos mandatarios aún no han confirmado su asistencia. Entre ellos se encuentran Nicolás Maduro, Justin Trudeau y Javier Milei, cuya posible presencia se encuentra en duda debido a tensiones con el actual presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Por otro lado, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha confirmado que no podrá asistir, aunque recibió una invitación.

Además, se ha notado que el rey Felipe VI de España, así como los presidentes de Ecuador y Perú, no estarán presentes en el evento.

En cuanto a la cobertura de la toma de protesta, se espera que sea una de las ceremonias más emblemáticas del país. El evento se transmitirá en directo a través de varios canales y plataformas en México, incluyendo: