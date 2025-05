La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que se interpuso una demanda contra Google debido al cambio de nombre del Golfo de México a “Golfo de América” en los mapas que la empresa muestra en sus plataformas.

¿Ya le respondió Google la última carta que envió por el cambió del nombre?, se le preguntó en la conferencia matutina de este viernes.

"Está ya demandado. Ya hubo una primera resolución y se está esperando", respondió la Mandataria federal.

Sheinbaum indicó que, lo único que buscan es que se cumpla con el decreto que emitió el gobierno de los Estados Unidos, pero sólo en su territorio y no a todo el Golfo.

“Porque no tendría atribución para nombrar a todo el Golfo, porque esa es una atribución internacional. Entonces, lo que decimos es que Google le ponga ”Golfo de América" donde es Golfo de América, que es la parte que le corresponde al territorio de los Estados Unidos, y le ponga “Golfo de México” a la parte territorial que le corresponde a México y a Cuba ".

Agregó: "Eso es lo que estamos demandando que salga en la plataforma. Vamos a ver cómo salió esta resolución del Congreso de Estados Unidos, pero ellos solamente pueden nombrar la parte del territorio de los Estados Unidos".

Sheinbaum descartó que ese tema haya sido tocado en una reunión con Donald Trump, Presidente de Estados Unidos.

"No, no lo hemos tocado. Nosotros lo que planteamos es, ellos tienen una resolución en donde tienen derecho, pero no a nombrar todo el Golfo, sino la correspondiente a su territorio. Tienen atribución sobre ello. Nosotros no podíamos decir nada sobre que le cambien el nombre a un Estado, a una montaña, a un lago. Entonces la parte que les corresponde de su territorio le pueden llamar como ellos decidan".

"Entonces lo que decimos a Google: "sujétate a lo que aprobó el gobierno de los Estados Unidos". Esa es la controversia en la que estamos".

AL