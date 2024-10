El protocolo de la toma de protesta de la presidencia de México acaba de comenzar. La jornada será histórica porque se tratará de la primera vez que se coloque la Banda Presidencial a una mujer en la historia del país. En el recinto legislativo de San Lázaro, Claudia Sheinbaum se convertirá en la primera Presidenta constitutiva.

La sesión a desarrollarse en el Congreso General en la Cámara de Diputados iniciará a las 9:00 y el primer paso será pasar lista de asistencia. Inmediatamente se declarará el quórum del Congreso para, posteriormente, dar lectura de los resolutivos del Bando Solemne expedido por la Cámara baja.

Así está descrito en la orden del día expedida por la LXVI Legislatura del congreso de la unión:

Lista de asistencia y declaración de quórum de Congreso General.

Lectura a los resolutivos del Bando Solemne expedido por la H. Cámara de Diputados el 1° de Septiembre de 2024, para dar a conocer en toda la República la Declaración de la Presidenta Electa, así como al primer párrafo del artículo 87 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Designación de las Comisiones Protocolarias.

Intervención de un Legislador de cada Grupo Parlamentario representado en el Congreso.

Mensaje de la Presidenta del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Arribo al Salón de Sesiones del Licenciado Andrés Manuel López Obrador.

Arribo al Salón de Sesiones de la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Docrora Claudia Sheinbaum Pardo.

Protesta Constitucional de la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo como Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos.

Mensaje de la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo.

Entonación del Himno Nacional.

Retiro del Salón de Sesiones del Licenciado Andrés Manuel López Obrador.

Retiro del Salón de Sesiones de la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo.

Clausura de la Sesión.

Te puede interesar: Sigue EN VIVO todo sobre la toma de protesta de Sheinbaum

De acuerdo con lo referido al el artículo 87 de la Constitución, quien rinda protesta deberá decir lo siguiente: “Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB