Beca Benito Juárez: ¿Quiénes recibirán pago triple en junio?

La Beca Benito Juárez es un apoyo económico brindado por el Gobierno de México, dirigido a las y los alumnos de educación media superior inscritos en escuelas públicas, en modalidad escolarizada o mixta, para que continúen y concluyan sus estudios.

El apoyo económico es de mil 900 pesos bimestrales y se deposita en la Tarjeta del Bienestar. A través de ella puedes retirar el dinero, ya sea en cajeros del Banco del Bienestar o en las instituciones bancarias permitidas.

¿Cuándo es el próximo pago de la Becas Benito Juárez?

El calendario de pagos correspondiente a junio de 2025 para la Beca Benito Juárez aún no se ha dado a conocer oficialmente ; no obstante, se estima que los depósitos comiencen a inicios de junio, aunque no se descartan posibles retrasos.

¿Quiénes recibirán pago triple de la Becas Benito Juárez en junio?

El coordinador nacional de la Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo, dio a conocer que se realizará un nuevo pago de la Beca Benito Juárez, programado para junio de 2025 , correspondiente al tercer bimestre del año. Este monto será triple; no obstante, dicho apoyo económico está destinado únicamente a ciertos alumnos que apenas recibirán su Tarjeta del Bienestar en mayo.

Ellas y ellos recibirán el pago de dos bimestres anteriores —es decir, los correspondientes a enero-febrero y marzo-abril—, además del más reciente, que corresponde al apoyo de mayo-junio. Este nuevo pago de la Beca Benito Juárez suma un total de 5 mil 700 pesos.

