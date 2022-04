Ciudadanos marchan a favor y en contra de revocación de mandato

El próximo domingo 10 de abril se llevará a cabo la consulta de revocación de mandato en todo el país. Ayer se registraron marchas en contra y a favor en por lo menos 21 ciudades de la República Mexicana.

Ciudadanos salieron a rechazar el ejercicio democrático y a invitar a no participar, pues aseguran es una simulación. En la capital se llevó a cabo una de las más multitudinarias. Al grito de: ¡Andrés escucha, el INE no se toca!, diversas organizaciones civiles marcharon del Ángel de la Independencia hacia el Monumento a la Revolución en señal de rechazo.

En Jalisco, alrededor de 200 personas se manifestaron en contra de la revocación de mandato. La caminata comenzó en la Glorieta de la Normal y finalizó en la plaza de Las Sombrillas, en el Centro de Guadalajara.

El evento fue organizado por Chalecos de México, organización ciudadana pide que no voten el próximo 10 de abril. Amado Vázquez Martínez uno de los organizadores detalló que “esta marcha se lleva a cabo en 21 ciudades del país y también en igual número de Estados, una o dos marchas por entidad. Chalecos México es una organización sin fines de lucro, no tiene fondos, no la financia nadie, los que estamos aquí somos ciudadanos venimos a protestar e invitamos a la gente a que no participe”, comentó.

Por otro lado, encabezados por el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez y sus principales secretarios de despacho, algunos simpatizantes de Morena se manifestaron en la capital veracruzana en apoyo al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En Culiacán, en vehículos rotulados, con frases de “Te amo cabecita de algodón”, y mantas con el texto “AMLO Sí. Culiacán te apoya”, el alcalde, Jesús Estrada Ferreiro encabezó una caravana en apoyo a la consulta. También hubo marchas de apoyo en Puebla y en la Ciudad de México.

