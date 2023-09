Citlalli Hernández critica a Lilly Téllez por caso de mujer trans en la Cineteca Nacional

Laura, activista trans sufrió de discriminación en la Ciudad de México. Laura estaba en el baño de la Cineteca Nacional cuando un policía le gritó que saliera del sanitario de mujeres, luego de patearle la puerta y llamarle 'señor'.

La tarde del 12 de septiembre, una usuaria denunció en redes sociales un acto de transfobia, por parte del personal de la Cineteca Nacional. Por medio de un video, la usuaria @transyfugas acusó a la policía de la Cineteca de agredirla al sacarla de un baño de mujeres.

Un trans (hombre biológico vestido d mujer) discute con un policía tras ser expulsado del baño de mujeres en la Cineteca Nacional de México.

Puede sentirse mujer y vestirse como quiera, pero ha de respetar el espacio íntimo de las mujeres y las niñas.

Un aplauso a las autoridades pic.twitter.com/QEFM1HHGEX — Capitán General de los Tercios (@capTercio) September 14, 2023

Tras este evento, varios de usuarios, entre ellos políticos y políticas, atacaron y defendieron la actuación de la autoridad del recinto cultural. Como Lilly Téllez, senadora del Partido Acción Nacional, quien rechazó que sea un acto de discriminación que una mujer trans haya sido expulsada de un baño de mujeres:

"Las mujeres tienen derecho a tener privacidad en los baños de mujeres", declaró a medios de comunicación el miércoles en el Senado de la República. Ante esto, la senadora y secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, arremetió contra Lilly Téllez luego de que esta protagonizara una polémica al defender la actuación de los policías que sacaron a Laura, mujer trans del baño de mujeres en la Cineteca Nacional.

No pensé decir esto



Pero estoy de acuerdo con Lilly Tellez



El baño de mujeres es para mujeres y el de hombre para hombres



No pensé decir esto

Pero estoy de acuerdo con Lilly Tellez

El baño de mujeres es para mujeres y el de hombre para hombres

Ser Trans No Es Mujer ...

"Las mujeres trans, son mujeres y a usted le vamos a señalar sus actos de odio cada que los exprese porque la mayoría de las y los mexicanos NO vamos a permitir que escalen sus expresiones de odio y discriminación", sentenció Hernández en redes sociales. En su cuenta de X, además le expuso que "Señora Lilly Téllez, le guste o no, en éste país la no discriminación es un principio constitucional".

Además de Hernández, la periodista Adela Micha le explicó "Nadie tiene los derechos exclusivos de nada, Lilly, eres legisladora, deberías saberlo". La entrevistadora le respondió en sus redes sociales abundando sobre el derecho de las minorías en donde expuso que "nadie tiene derecho a dar opiniones instaladas en el odio".

"El día que entiendas que este debate no se trata de ti ni de mí, habrás aprendido a ser una buena legisladora", subrayó Adela Micha.

La misma tarde del evento, la Cineteca Nacional se desmarcó del hecho, a través de un comunicado prometiendo cursos derechos humanos para sus trabajadores y atención a la situación presentada en la sede de Coyoacán.

Nadie tiene los derechos exclusivos de nada, Lily, eres legisladora, deberías saberlo.

Sufren las minorías… no tu, ni yo.

Nadie tiene los derechos exclusivos de nada, Lily, eres legisladora, deberías saberlo.

Sufren las minorías… no tu, ni yo.

Nadie tiene derecho a dar opiniones instalada en el odio…El día que entiendas que este debate no se trata de ti ni de mi, habrás aprendido a ser una buena…