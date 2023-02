Salma Luévano, diputada trans de Morena, acusó a la senadora y secretaria de ese partido, Citlalli Hernández, de traicionar a las poblaciones LGBTTTIQ+ por hacer declaraciones contra el Movimiento Arcoíris por México.

En conferencia de prensa, la presidenta de la Comisión de Diversidad acusó una "campaña de desinformación" de Hernández y de la diputada de Sinaloa, Almendra Negrete, además de frenar al Movimiento.

"Quiero fijar un posicionamiento, derivado de una campaña de desinformación encabezada por la senadora Citlalli Hernández y la secretaria de Diversidad Sexual.

Ambas de mi partido Morena, quienes mienten y hacen lo posible por frenar a nuestro movimiento Arcoiris por México", acusó Luévano.

Puntualizó que más del 90% de las miles de incorporaciones a la agrupación política nacional son personas jóvenes que no están afiliadas a Morena ni a otro partido y que pertenecen a ese sector "al que ni el doble discurso de las personas que se dicen aliadas a nuestro partido Morena han sabido llegar".

La diputada Luévano indicó que "el hecho de afiliarte a una agrupación política nacional, no hace que en automático pierdas tu afiliación a Morena".

Señaló que ella ha presentado iniciativas que no han sido apoyadas ni por Citlalli Hernández ni por Almendra Negrete: "No se vale difamar, no se vale hacer este tipo de señalamientos y denostar a nuestra población, eso es traicionar a nuestra propia población".

"Eso es traicionar a nuestra propia población, y son uno de los principios de nuestro partido Morena. No traicionar", dijo.

"Nuestro Movimiento Arcoíris va más allá de los partidos y representan la rebeldía, el hartazgo y la sociedad civil organizada para hacernos notar", declaró Luévano.

