Como resultado de una reunión con figuras financieras y Claudia Sheinbaum, el Presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que la institución bancaria mundial Citigroup no ve ningún riesgo en el proceso de transición y "ven muy bien la economía de México".

Dicha reunión se celebró durante la semana pasada y en ella participaron Jane Fraser, directora global de la empresa de servicios financieros Citigroup; Rogelio Ramírez de la O, titular de Hacienda (SHCP); además de los ya mencionados.

El jefe del Ejecutivo Federal aseveró que en el proceso de transición no ve ningún problema, "no va a haber ningún sobresalto" , por el contrario, consideró que ve una transición tersa "como no se había visto en mucho tiempo".

"(Jane Fraser y directivos de Citigroup) estaban muy interesados en hablar con el secretario de Hacienda y hablar con la Presidenta electa. Entonces me informó Rogelio que platicaron, el fin de semana también me comentó algo la presidenta electa, están muy contentos, muy confiados en la transición, no ven ningún riesgo, y vinieron a reafirmar el compromiso que tienen de seguir invirtiendo en México y le tienen mucha confianza a nuestro país y ven muy bien la economía de México" .

"No veo yo ningún problema, ya lo he estado planteando, al contrario, va ser una transición tersa como no se había visto en mucho tiempo. No va a haber ninguno sobresalto, nada, están muy bien las finanzas públicas. Está muy bien la recaudación, sigue llegando la inversión extranjera, no hay ningún riesgo de devaluación del peso" , dijo.

