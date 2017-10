Cierran registro a Presidencia por vía independiente

Este sábado culminó el plazo para que los candidatos independientes oficializaran ante el Instituto Nacional Electoral (INE) sus intenciones de contender por la Presidencia de la República.

Hasta el cierre de la edición, el organismo había informado que 74 personas notificaron su interés en competir en las elecciones presidenciales del próximo año. De ellas, 67 son hombres y siete mujeres.

El INE verificará que cada aspirante haya conformado una asociación civil con registro ante el Servicio Administración Tributaria, tenga una cuenta bancaria con la que administrará sus recursos y un representante legal que también fungirá como administrador.

Una vez aprobada su propuesta, los inscritos podrán recolectar las casi 867 mil firmas de apoyo para convertirse en candidato independiente; la fecha límite para recabar el apoyo ciudadano es el 12 de febrero.

Hoy vence el plazo, en tanto, para las personas interesadas en participar como candidatos independientes para el Senado de la República, mientras que el 14 de enero será la fecha límite para recabar las firmas necesarias.

Ayer el INE aprobó el registro de 183 ciudadanos que buscarán una diputación federal.

Entre las personas que aspiran a ser presidente sin pertenecer a algún partido político se cuentan la ex panista y ex primera dama Margarita Zavala, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como “El Bronco”, el ex perredista y senador guerrerense Armando Ríos Piter, la indígena María de Jesús “Marichuy” Patricio así como el comunicador Pedro Ferriz de Con.