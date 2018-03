Chomsky cree que López Obrador "lo está haciendo muy bien"

El lingüista, filósofo y activista estadounidense Noam Chomsky consideró hoy que Andrés Manuel López Obrador "lo está haciendo muy bien y quizá pueda ganar".

Chomsky, de 89 años, se reunió este día en Hermosillo con López Obrador, líder del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), refirió el sitio regeneración.mx al publicar un vídeo con las declaraciones del lingüista y pensador político.

"No me presento como un especialista en la política de México, aunado a que no tengo un conocimiento profundo de la misma", explicó Chomsky, cuestionado sobre su opinión de la izquierda en México.

"Mi punto de vista es que López Obrador lo está haciendo muy bien en las encuestas y quizá pueda ganar, a menos que sean tomadas medidas que mermen las elecciones, tal como ha ocurrido en el pasado en México, y no tengo por qué recordarles eso", añadió.

JA