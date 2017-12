Chocan autoridades en Guatemala por supuesta fuga de narco mexicano

Pese a que el Ministerio Público (MP) de Guatemala aseguró este jueves que el mexicano Ramón Antonio Yáñez Ochoa, condenado en 2016 a 28 años de prisión por narcotráfico y reclamado en extradición por Estados Unidos, se fugó de una cárcel guatemalteca con documentos falsos hace dos meses, el Sistema Penitenciario de ese país alegó que el individuo salió el pasado 19 de octubre en libertad por una orden judicial legalmente emitida.

El caso generó una profunda controversia entre las autoridades guatemaltecas, con la divulgación de versiones contradictorias.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del MP o Fiscalía General de Guatemala informó hoy que el mexicano logró salir de la cárcel al presentar un oficio falso del Juzgado Primero de Ejecución Penal en el que se ordenó su liberación General de Guatemala. La FECI está indagando el caso.

Sin embargo, Rudy Esquivel, portavoz del Sistema Penitenciario de Guatemala, alegó esta noche a una consulta con El Universal que Yáñez, de 56 años, "salió libre por orden de un juez".

Yáñez logró salir de la prisión de Pavoncito o Centro de Reinstauración Constitucional Anexo 2 de Fraijanes, un municipio al sur de la capital y que pertenece al departamento (estado) de Guatemala que alberga a la principal ciudad de esa nación, explicó el vocero. Pavoncito es un centro penal ubicado en una región de la carretera a El Salvador.

"La orden de libertad fue plenamente verificada y cumplía todos los estándares de seguridad. Yáñez salió el 19 de octubre de 2017", dijo Esquivel, al advertir que el Sistema Penitenciario tampoco tiene interés en entrar en conflicto con las autoridades de la Fiscalía.

"No tenemos información pública sobre ese caso de la fuga. Respetamos a quienes dicen eso. Respetamos la versión de ellos. No nos compete debatir con el Ministerio Público. Si me preguntan si ese mexicano estuvo preso en el Sistema Penitenciario, contesto que sí y que salió libre por una orden judicial legalmente emitida", recalcó.

No obstante, el MP insistió en que Yáñez entregó documentación falsa para lograr evadirse del centro de reclusión en que permanecía.

El mexicano fue condenado en octubre de 2016 por comercio, tráfico y almacenamiento ilícito de drogas, "lavado" de dinero y asociación ilícita.

Yáñez fue detenido en una operación ejecutada el 12 de septiembre de 2012, como cabecilla de una red criminal que produjo metanfetaminas con el tráfico precursores químicos y también contrabandeó cocaína de Guatemala a México desde 2009, según los recuentos oficiales. El arresto se registró en un apartamento en una zona capitalina, donde las autoridades localizaron 158 mil dólares en efectivo.

El MP confirmó que "el narcotraficante también es requerido por la justicia" de EU "por delitos asociados a la narcoactividad".

En un informe que divulgó el 1 de septiembre de este año, el MP anunció que su Unidad de Extinción de Dominio logró, a finales de agosto pasado, que "bienes relacionados" con Yáñez Ochoa "pasen a favor del Estado de Guatemala".

Los bienes extinguidos son el apartamento donde fue detenido, dos parqueos y dos bodegas del mismo edificio.

Tras la captura del mexicano, el MP solicitó la detención del guatemalteco Jorge Alberto Rizzo Morán, ex alcalde del sureño Puerto Quetzal, sobre el litoral de Guatemala en el océano Pacífico.

También ordenó la aprehensión de la guatemalteca Odilia González García, esposa del ex alcalde, y de los hermanos de la mujer, a los que se atribuyó el blanqueo de más de tres millones de dólares del narcotraficante mexicano.

Al informar en septiembre de 2012 de la detención de Yáñez en una operación de seis allanamientos, el MP reportó que fueron decomisados cinco contenedores con acetato de sodio, 49 toneles de posibles precursores, dos contenedores con 39 toneles de posibles precursores, dos toneles con posibles metanfetaminas, diferentes sustancias químicas, sacos de soda caustica y tanques de gas para cocinas clandestinas.

Las autoridades guatemaltecas calcularon inicialmente el valor de los materiales confiscados en unos 12 millones de dólares, aseguró el recuento preliminar oficial de los hechos.

