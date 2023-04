La Secretaría de Gobernación continúa con los operativos de detención con fines de deportación de extranjeros a solo cuatro días de la tragedia en un albergue del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez donde murieron 39 migrantes.

Informó que "localizó y rescató" a 123 migrantes de 12 países, quienes se encontraban hacinados en la caja de un camión tipo tortón que fue abandonado sobre el ramal Echegaray, en el Ejido Montecristo, en las inmediaciones del municipio de Pijijiapan, Chiapas.

"Como parte de las tareas de verificación migratoria, este día agentes federales del INM, con apoyo de elementos de la Guardia Nacional (GN), marcaron el alto al conductor de dicha unidad, quien aceleró para eludir a las autoridades".

Se destacó que elementos de la GN lo alcanzaron, y se percataron de que se asomaban manos y cabezas de personas que se encontraban cubiertas por una manta plástica.

El chofer y su copiloto huyeron entre los matorrales. En el camión viajaban hacinadas 123 personas migrantes originarias de República Dominicana, El Salvador, Georgia, Ecuador, Pakistán, Brasil, Guatemala, Albania, Honduras, India, Azerbaiyán y Uzbekistán.

Se informó de ellos, 11 viajaban en tres núcleos familiares (con menores de edad) provenientes de Brasil, Ecuador y El Salvador, quienes quedaron bajo la tutela del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del estado.

En el comunicado no se informa a qué albergue o lugar fue remitido el resto de los migrantes, ni su situación legal. Cabe destacar que la ley migratoria no establece que es un delito entrar a México sin documentación, sino sólo una falta administrativa. La Corte estableció que no se puede retener más de 36 horas a los migrantes.

