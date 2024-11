Un comandante de la Policía de Investigación adscrito a la Fiscalía General del Estado fue suspendido de su cargo acusado de abuso sexual y de autoridad, informó esa dependencia estatal.

El comandante Ernesto "N" fue despedido después de una denuncia ministerial presentada por una agente de investigación, de identidad resguardada, precisó.

La Fiscalía General a través de la Fiscalía de la Mujer y el órgano interno de control realizan las indagatorias para esclarecer los hechos y proceder legalmente, agregó la Fiscalía en un comunicado.

A la agraviada, aseguró, se le han otorgado las medidas de protección correspondientes con apego al protocolo establecido para esos casos.

Denuncia contra jefe de la policía

La agente de investigación difundió en redes sociales una video grabación en la que relata que el 5 de noviembre el comandante Ernesto "N" le hizo una llamada para que acudiera donde éste se encontraba.

"Estaba yo trabajando. Me dice que bajara yo, le dije que no podía; me vuelve a marcar que me presentara en la colonia 24 de Junio, en el Oxxo, justo frente al mercado, le dije que no, que tenía yo que entregar mi arma larga de cargo" , detalló.

Expuso que el jefe policíaco arreglaría la situación para que pudiera salir sin problemas de la oficina. "Tomé un taxi, me dirigí al punto. Jefe ya estoy aquí. Subo a su camioneta, pone seguros y me dice: ¿Qué haces aquí? Le dije que él me había mandado a traer, que era una orden".

En ese momento, contó, el jefe le puso una mano en el hombro, la jaló hacia él "le dio un beso". La víctima tenía mucho miedo y empezó a temblar.

El comandante le ordenó que de la guantera extrajera una cerveza y que la bebiera. No lo hizo, se la arrebató, la destapó y le espetó: te la tomas, manifestó.

En el asiento del copiloto había un arma larga, una cuerno de chivo. La Policía de Investigación no cuenta con ese tipo de armamento, dijo la agraviada.

"No sabíamos hacia dónde íbamos". Entró a un hotel, pidió una habitación con jacuzzi y al entrar le dieron la habitación 14, contó la agente.

"Cerró todo, me metí a la habitación. Con su arma me amenaza. Me dice que tengamos relaciones sexuales. Yo con el miedo rezaba para que terminara ese momento. Se desvistió".

“Me obligó que me desvistiera. Se drogó enfrente de mí, me insinuó que si no quería yo drogarme. Perico, cristal, mariguana. Le dije que no, que soy asmática y sufro de taquicardias”.

Al terminar "su fantasía, me dice que me había cambiado del área jurídica, a la cual yo estaba adscrita inicialmente, a la Fiscalía de Asuntos Especiales, porque para el sería más fácil poderme sacar de ahí".

"Con miedo, no dije nada. Al subirme a la camioneta me dejó botada, y todavía me dice te quiero ver con falda, cómprate una falda y que quería verme al día siguiente. Me fui a casa y puse la denuncia a la Fiscalía de la Mujer" , expresó.

Pide apoyo a la Presidenta Claudia Sheinbaum

La agente de investigación dijo que denunciaba esos hechos en espera de justicia y para que no haya impunidad.

"No quiero que este caso quede impune, como otros que han pasado con el comandante Ernesto "N". Es una persona impune, no tiene límites".

"Temo por mi vida, la de mi familia. Solicito a la Presidenta Claudia Sheinbaum que me ayude, que no me deje, que no se quede en vano todo lo que estoy haciendo" , finalizó.

