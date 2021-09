Margarita Zavala respaldó el mensaje que dio el presidente de Uruguay, Luis Lacalle, quien criticó la falta de democracia que persiste en Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Al respecto, la diputada panista indicó que el presidente uruguayo con este mensaje en la VI Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe dio un ejemplo de dignidad democrática.

"Con el respeto debido, cuando uno ve que en determinados países no hay una democracia plena, cuando no se respeta la división de poderes, cuando desde el poder se usa el aparato represor para callar las protestas, cuando se encarcelan opositores, cuando no se respetan los derechos humanos, nosotros en esta voz tranquila pero firme que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, Nicaragua y Venezuela", fue lo que dijo el presidente de Uruguay.

Luego de este mensaje, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro respondió que acepta un debate con el mandatario de Paraguay, Mario Benítez y de Uruguay, Luis Lacalle sobre democracia.

La diputada panista retuiteó un mensaje que posteó Víctor Trujillo, el cual señaló que el presidente de Uruguay con este mensaje dice claro y preciso quién es quién en las mentiras.

El presidente de Uruguay dando una lección de dignidad democrática. https://t.co/yYwIndiM47 — Margarita Zavala (@Mzavalagc) September 18, 2021

******

¿Quieres saber más?

Si quieres tener más contenido, más imágenes y aún más noticias, entonces descarga INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, donde tenemos materiales exclusivos para tí.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV

MF