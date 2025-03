Caso Teuchitlán: “Esto no será Ayotzinapa, esto va en serio”, dice Gertz Manero

Un fiscal de muy buen humor, Alejandro Gertz Manero, ofreció ayer la conferencia donde la FGR a su cargo toma el caso del rancho de Teuchitlán. Buscadoras y colectivos han denunciado que era un lugar de adiestramiento y exterminio por parte del crimen organizado. Gertz se mantuvo de buen ánimo.

El fiscal general de la República puso en la mira, sin dudarlo, al menos omisiones, cuando no colusión y contubernio de autoridades locales y municipales. Descuidos o desaseo de la Fiscalía de Jalisco, así como, señaladamente, participación de elementos de la Policía municipal.

Dijo, sí, que según los primeros informes de la Fiscalía hay restos humanos en el lugar. Evadió responder si el sitio era un campo de exterminio o de adiestramiento, ni si podía establecerse cuántas personas murieron allí.

El fiscal, que cumple en octubre 86 años, no perdió la paciencia al hablar con la prensa. Respondió a preguntas de El Universal, CNN, Reuters y medios de la prensa nacional. No hubo youtubers.

Desde la prensa se le lanzó una provocación: Ayotzinapa lleva diez años y aún no se sabe qué pasó. La respuesta, con una sonrisa, fue: “Esto va en serio”.

No hubo mayores datos. Aún no los tiene la FGR. “No tengo esos datos”, “aún no lo sabemos”. El fiscal toreó a los reporteros al explicar que la FGR apenas tomará las riendas de la investigación.

Quisieron hacer que respondiera al senador Gerardo Fernández Noroña, en el sentido de si los zapatos del rancho eran o no de desaparecidos. “No me meto en asuntos políticos”.

No fue como la conferencia de Jesús Murillo Karam, donde hubo una “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 normalistas.

La conferencia empezó pasadas las 10:30 de la mañana, hora en la que fue convocada. Duró casi una hora. No hubo un “ya me cansé”.

REACCIONES

“Es de máxima prioridad atender el problema de los desaparecidos. En el caso de Teuchitlán, Jalisco, no habrá impunidad. En el Gobierno no toleramos la construcción de verdades a medias”.

Claudia Sheinbaum, Presidenta de México.

“Hoy como de costumbre, en la Reunión Estatal de Seguridad revisamos los distintos operativos que realizamos en todo Jalisco, en coordinación con el Ejército, Fuerza Aérea, GN y los municipios”.

Pablo Lemus, gobernador de Jalisco.

“La Fiscalía General de la República ha dejado claro que no habrá otra verdad histórica, que las investigaciones serán transparentes y que la justicia llegará hasta sus últimas consecuencias”.

Carlos Lomelí Bolaños, senador por Jalisco.

“La crisis de seguridad en Jalisco refleja el fracaso de la estrategia federal. Esto nos debe alarmar a todos. Es parte de una crisis de seguridad que el Gobierno federal no ha sabido contener”.

Francisco Ramírez Acuña, senador.

“Desde el inicio de la actual administración estatal se han llevado a cabo diversos actos de investigación para avanzar en este caso, por lo que hay 10 personas en prisión. Queremos que la sociedad acompañe en la investigación”.

Salvador Gonzalez de los Santos, fiscal de Jalisco.

CLAVES

Publican decreto para fortalecer Comisión Nacional de Búsqueda

Oficial. En seguimiento al anuncio dado el lunes por la Presidenta Claudia Sheinbaum sobre la iniciativa de fortalecer a la Comisión Nacional de Búsqueda, en atención a la crisis de desaparición en México, ayer se publicó el decreto para este fin.

Procesos. En el decreto se establecen tres artículos, siendo el primero de ellos el que se debe instruir a todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para que, según sus atribuciones y competencias, coadyuven con la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Búsqueda para fortalecer los procesos.

Atención. El artículo dos establece que se fortalecerá la Comisión con el fin específico de ampliar su capacidad de atención, análisis de contexto y adquisición, así como el uso de equipos y herramientas tecnológicas que fortalezcan las acciones de búsqueda con evidencias científicas, tal como lo había adelantado Sheinbaum Pardo.

Herramientas. “La Comisión Nacional de Búsqueda solicitará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las herramientas y recursos para garantizar la búsqueda”, señaló el artículo tercero.

Recursos. El cuarto artículo determinó que será la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la que autorice las adecuaciones presupuestarias que solicite la Comisión Nacional de Búsqueda para que sea posible dicho reforzamiento, considerando además que el decreto entró en vigor ayer.

Respaldo. Este 2025 la Comisión Nacional de Búsqueda recibió alrededor de 48 millones de pesos menos, en comparación con 2024. Para este 2025 el Presupuesto de Egresos de la Federación le etiquetó 247 millones 390 mil 885 pesos, mientras que para 2024 fueron 295 millones de pesos.

Exigen seguridad para buscadoras

Tras los ataques y descalificaciones de políticos y el crimen organizado contra madres buscadoras, el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes exigió condiciones de seguridad para las mujeres del Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco.