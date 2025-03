La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró este jueves 20 de marzo que la iniciativa de reforma que se alista a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas busca fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas, las sanciones y generar las condiciones para que haya una base de datos genéticos única en todo el país.

En "La Mañanera del Pueblo" de hoy jueves, la Mandataria federal señaló que estas iniciativas se iban a presentar hoy jueves por parte de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF), pero reconoció que por falta de tiempo para su elaboración, se presentarán el próximo lunes 24 de marzo.

"El compromiso de que vienen todas estas modificaciones que tienen el objetivo, por un lado, de fortalecer la búsqueda y, por otro lado, fortalecer sanciones y generar todas las condiciones para que haya bases de datos única en el país, que nos permitan atender el delito desaparición y otros delitos".

"Les pongo algún ejemplo, cuando Lamentablemente fallece una persona que no es identificada, es decir, que la fiscalía o los Semefos (…) no pueden identificar por alguna razón, no hay una sola base de datos nacional. La alerta desaparición de una persona en un estado por una fiscalía no necesariamente, no hay la obligación de alertar a todo el país, aeropuertos, centrales camioneras. No existe esa obligación hoy en la ley".

La Mandataria Federal señaló que este tipo de alertas está mencionado, pero está mencionado y "no hay una obligatoriedad".

"Cuestiones de este tipo son las que queremos que queden claramente a quién le corresponde estatal y federalmente o municipalmente y que quede muy claro que deben de quedar en la ley y si no se hace también sus sanciones a quién administra las bases de datos, cómo se vinculan con las áreas de inteligencia estatales y federales", explicó Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

La CNB tendrá aumento a su presupuesto: Sheinbaum

Luego de que anunció una serie de reformas para atender las desapariciones de personas, la Presidenta Claudia Sheinbaum indicó que la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) tendrá un incremento en el presupuesto, pero se está revisando.

En el Salón de Tesorería, en la conferencia de prensa, dijo que con la ley, su gobierno busca poner a disposición "todo lo que existe actualmente en los estados para que esté al servicio de esta plataforma nacional y este sistema nacional de búsqueda".

"Sí, hay un incremento para la Comisión Nacional de Búsqueda, pero antes de dar un incremento a otras instituciones, es poner todos los recursos del Estado Mexicano, finalmente, al servicio de este nuevo sistema, y de la inteligencia e investigación que de por sí se está fortaleciendo".

Sheinbaum indicó que la CNB está haciendo la revisión del presupuesto: "lo que se requiera se les va a dar".

Al recordar que cuando fue jefa de gobierno de la Ciudad de México se hizo un centro de identificación de ADN, la Presidenta comentó que la idea es que se pueda poner a disposición nacional este centro.

Señaló que hay instituciones de investigación como en la UNAM que tienen sistemas "muy avanzados" de identificación de ADN: "Queremos que la ley los ponga a disposición de este sistema para que puedan estar al servicio y no sea nada más a partir de un convenio, de una solicitud.

