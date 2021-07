El periodista Carlos Loret de Mola detalló este lunes que sus dos principales acusadores, quienes lo señalan de haber creado un montaje en el caso Cassez-Vallarta, aceptaron frente al juez que no había forma de darse cuenta del montaje y que no lo alertaron.

"Al carearme con ambos, ninguno pudo probar lo que venía diciendo, que yo fui cómplice de las autoridades de ese montaje"

A través de un video difundido en sus redes sociales, el comunicador explicó que este día volvió a comparecer sobre el caso de Florence Cassez "a pesar de que yo no estaba acusado de nada, sino que comparecí como testigo, al carearme con ambos, ninguno pudo probar lo que venía diciendo, que yo fui cómplice de las autoridades de ese montaje", sostuvo.

Loret se refirió a Juan Manuel Magaña y Laura Barranco. Ambos reconocieron ante el juez que no alertaron a Loret, según el reportero.

Por ello, reconoció que fue un error no haberse dado cuenta del hecho y ofreció disculpas. "Fue un error no haberme dado cuenta, como ninguno de los otros medios de comunicación que también transmitieron ese hecho, pero no acepto que se me señale de haberme coludido con las autoridades para hacer un montaje", dijo.

Comparecí otra vez en el caso Cassez-Vallarta. Fue un gran día: mis 2 principales acusadores aceptaron frente al juez que no había cómo darse cuenta que era un montaje y por eso no me alertaron. pic.twitter.com/vQohlcIyzH — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) July 12, 2021

También señaló que esta versión ha sido alentada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien, dijo, cuenta con herramientas útiles como los medios de comunicación "que se la viven lavándole la cara a López Obrador".

"El Presidente y los suyos se han querido ensañar, han querido vengarse, porque los espacios periodísticos a mi cargo hemos dado a conocer los videoescándalos de sus hermanos Pío y 'Martinazo', los contratos de su prima Felipa, las casas de Bartlett, las casas de Irma Eréndira".

Loret de Mola afirmó que el caso Cassez es un arma "para intentar desacreditar las verdades", cambiar la conversación y vender cortinas de humo para esconder la realidad.

JM