Casino Royale: Gobierno ofrece disculpas a familiares de víctimas de ataque ocurrido en 2011

Ante decenas de familiares de víctimas del ataque al Casino Royale, registrado el 25 de agosto de 2011, se realizó un Acto de Disculpa Pública por parte de autoridades de los tres niveles de gobierno. En representación del Gobierno de México, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, afirmó que no se trataba de un acto protocolario más, ni solamente de atender una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sino fundamentalmente "de un acto de justicia en memoria de las víctimas y en el derecho de todos sus familiares", y para pugnar que se castigue plenamente a todos los responsables.

"Queremos ofrecer una disculpa honesta sin dobleces y sin ningún tipo de ambigüedades porque tenemos que reconocer que en este acto de terror y de barbarie se cometieron violaciones graves a los derechos humanos, a la legalidad, a la seguridad, a la integridad física y seguridad personal, en agravio de al menos 63 víctimas (52 fallecidos y once lesionados), en agravio de sus familias y de toda la sociedad de nuestro país", dijo Encinas.

Puntualizó el subsecretario que la Secretaría de Gobernación y la Dirección General de Juegos y Sorteos que al ocurrir el ataque a la casa de apuestas "fallaron en el control, vigilancia e inspección periódica del permiso que amparaba el funcionamiento del Casino Royale, lo que derivó en los lamentables hechos" mencionados.

Por parte del Gobierno de Nuevo León estuvo presente el secretario general de Gobierno, Javier Navarro Velasco, mientras que el alcalde regiomontano, Luis Donaldo Colosio, ofreció la disculpa pública por parte del gobierno municipal.

A nombre de las víctimas y sus familias, Samara Pérez Muñiz expuso que este acto se realizó hasta once años después de la tragedia porque en otros gobiernos este era un tema político, corrupto y por ello intocable. Pérez Muñiz solicitó a la Dirección de Juegos y Sorteos que cumplan estrictamente lo que establecen los reglamentos hoy vigentes, porque lastimosamente si bien han mencionado que hay un padrón, es simulado, porque cuando se busca en la página oficial no se encuentran ni los permisionarios, ni los permisos.

A Protección Civil, demandó continuar las inspecciones para estos establecimientos pues el único cambio en cuanto a la seguridad de los casinos y casas de apuestas, desde el 25 de agosto a la fecha, es que ahora no se puede fumar, dijo Pérez Muñiz. Lo que hay que realizar, asentó, son las capacitaciones que exigen los reglamentos de Protección Civil estatales y municipales, y sobre todo que dichos establecimientos cuenten con alfombras retardantes, luces de emergencia, y otras medidas o equipos para casos de contingencia. Asimismo, demandó legislar para que los delincuentes no puedan manipular el sistema de justicia a fin de que no queden impunes los delitos de lesa humanidad.

JM