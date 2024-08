A través de un video por redes sociales, María Isabel Hernández Navarro, madre del futbolista Carlos Salcedo, ahora jugador nuevamente de los Bravos de Juárez, habló por primera vez sobre el caso de la muerte de su hija Paola Salcedo, pero también sobre la orden de aprehensión que existe en su contra, acusada por homicidio calificado en Jalisco.

Dicha orden de aprehensión emitida por la Fiscalía de Jalisco, señala a María Isabel y a su hija Martha Paola Salcedo, asesinada el 29 de junio en el Estado de México, por su participación en el delito de homicidio calificado en agravio de José Félix “N”.

De acuerdo con el documento que hizo público a través de su cuenta de X el periodista Carlos Jiménez, fue el 31 de enero de 2024 que un juez de Tonalá, Jalisco, concedió la orden de aprehensión, pero el documento se hizo público el pasado 2 de agosto, fecha en la que de acuerdo con María Isabel, ella se da por enterada a través de redes sociales.

“Más de tres veces fui a la Fiscalía del Estado de México a declarar, a mostrar pruebas sobre el feminicidio de mi hija y jamás se me notificó nada”, expuso María Isabel Hernández en el video.

Se tienen reportes, según el expediente, de que Paola Salcedo y otro hombre se encontraron el 5 de marzo de 2023 con José Félix para amenazarlo, situación que la madre de Carlos Salcedo señaló como “totalmente falso", debido a que en esas fechas ella había sido intervenida quirúrgicamente y su hija la cuidó durante varios días, aseguró.

"Me parece muy extraño que en dos casos diferentes la Fiscalía del Estado de México y la Fiscalía de Jalisco actúen diferente. En el caso de mi hija nos hemos presentado 3 veces, presentamos pruebas, se cateó la casa de mi hija, se presentaron a dos supuestos autores materiales, pero no hay orden de presentación para Andrea Navarro Elizondo y en mi caso se me gira una orden de aprehensión sin haberme notificado, sin haber presentado oficio y en mi caso no se gira orden de presentación, ni oficio, ni se señala autores materiales". Extrañamente aparece una orden de aprehensión después de que yo pido justicia para mi hija", detalla María Isabel.

"Con tristeza pues es mi hijo una figura pública, tener el poder adquisitivo, tráfico de influencias, tener medios, se manejan las cosas muy diferentes y se hacen procesos diferentes. Yo confío en la Fiscalía del Estado de México y en la de Jalisco que hagan las cosas conforme a derecho", comenta la madre de Carlos Salcedo.

MV