El empresario Carlos Bremer, quien murió este viernes, dejó un legado en el sector financiero, deportivo y cultural.

El empresario, que nació en Monterrey, Nuevo León, era presidente y director general de Value Grupo Financiero fue una de las principales figuras del programa Shark Tank, un programa de televisión por cable que involucraba la inversión de personalidades importantes del mundo de los negocios en proyectos de emprendimiento mexicanos donde participó por cinco temporadas.

Te puede interesar: Carlos Bremer: Así reaccionan a su muerte en redes sociales

Además, fue un fuerte impulsor del deporte mexicano, particularmente en el béisbol y la carrera del boxeador Saúl “Canelo” Álvarez.

Además, también participó en el mundo cultural y de espectáculos apoyando al cantante mexicano Luis Miguel.

Este viernes se reportó la muerte del empresario regiomontano, Carlos Bremer, luego de que a inicios de la semana se informara que fue trasladado al hospital tras sufrir un desvanecimiento en las oficinas de Value Grupo Financiero Value.

Carlos Bremer, de 63 años, es graduado en Administración de Empresas y de Ingeniería Industrial y de Sistemas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey.

Value Grupo Financiero informó hoy que ante el fallecimiento de Carlos Bremer, José Kaún Nader asumirá las funciones de director general de manera interina mientras sesiona el Consejo de Administración.

NA