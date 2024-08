Carlos Ahumada queda en libertad por delito de fraude (VIDEO)

Un juez de control ha declarado que los delitos de fraude genérico y continuado cometidos por el empresario argentino Carlos Ahumada Kurtz han prescrito, junto con la sentencia económica asociada. Como resultado, Ahumada Kurtz podrá regresar a su país natal sin cumplir el resto de la pena, que era de un año, 10 meses y 23 días de prisión.

En la audiencia celebrada en la sala oral 21 del Reclusorio Norte, el juez indicó que las autoridades locales no solicitaron el pago de 26 millones de pesos como reparación del daño, lo que también ha prescrito. Por lo tanto, Ahumada Kurtz no tendrá que pagar esta cantidad al Gobierno de la Ciudad de México. El juez explicó que desde 2009 no se realizaron los trámites necesarios para exigir el pago, y con la prescripción ya no se puede reclamar.

Durante el debate de más de tres horas, la defensa de Ahumada Kurtz, encabezada por su hijo y el abogado Enrique Ostos, presentó argumentos para justificar la prescripción de la pena impuesta en 2009, que incluía cinco años de prisión y el pago de 26 millones de pesos.

Enrique Ostos aclaró que la decisión del juez abarca tanto la prescripción de la pena de un año y 10 meses de prisión como la del pago de la reparación del daño.

Carlos Ahumada expresó su agradecimiento al juez por la resolución conforme a la ley. “Le agradezco que haya resuelto en estricto apego a derecho”, dijo Ahumada al concluir la audiencia.

